"Мир не состоит из TikTok": певица Приходько вызвала копов к дочери

Певица Анастасия Приходько прибегла к очень нестандартным методам обучения.
Украинская музыкальная исполнительница Анастасия Приходько вызвала сотрудников патрульной полиции для собственной дочери Нанны ‒ "чтобы те объяснили ей, что мир не состоит из розовых пони, тиктока, и фиалок".
Соответствующий пост певица опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Приходько утверждает, что осознанно обратилась в полицию.
"Спасибо огромное что сегодня я обратилась в полицию и они приехали и провели беседу со старшей дочерью. И объяснили ‒ что мир не состоит из розовых пони, тиктока, и фиалок! Вот молодцы и прям гордость за нашу полицию", ‒ написала она.
Как пример Приходько привела ситуацию с американской жизнью, в которой полицейских вызывают даже для того, чтобы "снять кошечку с дерева".
"Вот в Америке звонят в полицию и говорят что надо снять кошечку с дерева, или провести беседу с подростками. И полиция всегда рада помочь. О! Или мое любимое, когда приезжает полиция в момент молодежных вечеринок и все сразу от страха расходятся по домам!", – подытожила она.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Анастасия Приходько выиграла у Петра Порошенко и его политической силы суд о незаконном использовании ее образа для предвыборной пропаганды.
- Причем певица, которая изначально хотела одну гривну компенсации, получила большую сумму - 268 940 гривен.