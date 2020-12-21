"Мир не состоит из TikTok": певица Приходько вызвала копов к дочери

Анастасия Приходько / УНИАН

Украинская музыкальная исполнительница Анастасия Приходько вызвала сотрудников патрульной полиции для собственной дочери Нанны ‒ "чтобы те объяснили ей, что мир не состоит из розовых пони, тиктока, и фиалок".

Соответствующий пост певица опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Приходько утверждает, что осознанно обратилась в полицию.

"Спасибо огромное что сегодня я обратилась в полицию и они приехали и провели беседу со старшей дочерью. И объяснили ‒ что мир не состоит из розовых пони, тиктока, и фиалок! Вот молодцы и прям гордость за нашу полицию", ‒ написала она.

Как пример Приходько привела ситуацию с американской жизнью, в которой полицейских вызывают даже для того, чтобы "снять кошечку с дерева".

"Вот в Америке звонят в полицию и говорят что надо снять кошечку с дерева, или провести беседу с подростками. И полиция всегда рада помочь. О! Или мое любимое, когда приезжает полиция в момент молодежных вечеринок и все сразу от страха расходятся по домам!", – подытожила она.

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