Можно ли пить из-под крана: простой способ проверить воду на качество

Мария Николишин
1 сентября 2025, 18:04
Простой тест может определить качество воды, которая течет из-под крана дома.
Как проверить воду дома / коллаж: Главред, фото: pixabay

В повседневной жизни люди используют и пьют много воды. Она является важным аспектом здоровья, поэтому многие интересуются, какое качество воды дома из крана.

Главред решил разобраться, как проверить воду на качество в домашних условиях.

Как отличить хорошую воду от плохой

Самый простой способ проверить воду - по цвету, запаху, вкусу.

Что важно, для питья пригодна только прозрачная вода. Любой оттенок указывает на возможные проблемы с ее составом.

О чем говорит цвет воды из крана

  • Красный и желтоватый тон - вода содержит много железа и торфяных органических веществ.
  • Сине-зеленый оттенок - водоросли, окись меди, хрома.
  • Разноцветная пленка на поверхности - присутствуют масла и нефтепродукты.
  • Белый оттенок - вода содержит много глины и песка.

Какую воду по запаху не стоит пить

Если вода пахнет хлором, сероводородом или ржавчиной, то ее не стоит пить. Обычно, такой аромат характерен для воды из-под крана, поэтому перед употреблением ее нужно фильтровать.

Как проверить воду у себя дома

Проверить качество воды дома можно с помощью лакмусовой бумажки. Ее нужно погрузить в воду. Через несколько секунд индикатор меняет цвет и так можно оценить результат.

  • Синий или фиолетовый цвет - показатель pH выше 7. Употреблять такую воду опасно.
  • Красный цвет - уровень pH ниже 5. Вода имеет высокий уровень кислотности. Она также опасна для здоровья.
  • Зеленый цвет - вода имеет показатели в пределах нормы. Ее можно употреблять постоянно.

От чего зависит качество воды

Специалист института гигиены и медицинской экологии Леся Зорина в эфире "Сніданок з 1+1" рассказала, что качество воды дома зависит от качества источника воды и санитарного состояния водопровода.

По ее словам, главный недостаток воды из-под крана в том, что она застаивается ночью.

"Утром стоит сливать первую порцию воды. Это нужно делать несколько минут", - отмечает эксперт.

Как проверить воду - видео:

Об источнике: "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

