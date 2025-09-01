Можно ли пить из-под крана: простой способ проверить воду на качество

Вы узнаете:
- Почему вода дома плохо пахнет
- Как легко проверить воду
В повседневной жизни люди используют и пьют много воды. Она является важным аспектом здоровья, поэтому многие интересуются, какое качество воды дома из крана.
Главред решил разобраться, как проверить воду на качество в домашних условиях.
Как отличить хорошую воду от плохой
Самый простой способ проверить воду - по цвету, запаху, вкусу.
Что важно, для питья пригодна только прозрачная вода. Любой оттенок указывает на возможные проблемы с ее составом.
О чем говорит цвет воды из крана
- Красный и желтоватый тон - вода содержит много железа и торфяных органических веществ.
- Сине-зеленый оттенок - водоросли, окись меди, хрома.
- Разноцветная пленка на поверхности - присутствуют масла и нефтепродукты.
- Белый оттенок - вода содержит много глины и песка.
Какую воду по запаху не стоит пить
Если вода пахнет хлором, сероводородом или ржавчиной, то ее не стоит пить. Обычно, такой аромат характерен для воды из-под крана, поэтому перед употреблением ее нужно фильтровать.
Как проверить воду у себя дома
Проверить качество воды дома можно с помощью лакмусовой бумажки. Ее нужно погрузить в воду. Через несколько секунд индикатор меняет цвет и так можно оценить результат.
- Синий или фиолетовый цвет - показатель pH выше 7. Употреблять такую воду опасно.
- Красный цвет - уровень pH ниже 5. Вода имеет высокий уровень кислотности. Она также опасна для здоровья.
- Зеленый цвет - вода имеет показатели в пределах нормы. Ее можно употреблять постоянно.
От чего зависит качество воды
Специалист института гигиены и медицинской экологии Леся Зорина в эфире "Сніданок з 1+1" рассказала, что качество воды дома зависит от качества источника воды и санитарного состояния водопровода.
По ее словам, главный недостаток воды из-под крана в том, что она застаивается ночью.
"Утром стоит сливать первую порцию воды. Это нужно делать несколько минут", - отмечает эксперт.
Как проверить воду - видео:
Об источнике: "Сніданок з 1+1"
"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
