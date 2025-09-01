Можно ли пить из-под крана: простой способ проверить воду на качество

Простой тест может определить качество воды, которая течет из-под крана дома.

Вы узнаете:

Почему вода дома плохо пахнет

Как легко проверить воду

В повседневной жизни люди используют и пьют много воды. Она является важным аспектом здоровья, поэтому многие интересуются, какое качество воды дома из крана.

Главред решил разобраться, как проверить воду на качество в домашних условиях.

Как отличить хорошую воду от плохой

Самый простой способ проверить воду - по цвету, запаху, вкусу.

Что важно, для питья пригодна только прозрачная вода. Любой оттенок указывает на возможные проблемы с ее составом.

О чем говорит цвет воды из крана

Красный и желтоватый тон - вода содержит много железа и торфяных органических веществ.

- вода содержит много железа и торфяных органических веществ. Сине-зеленый оттенок - водоросли, окись меди, хрома.

- водоросли, окись меди, хрома. Разноцветная пленка на поверхности - присутствуют масла и нефтепродукты.

- присутствуют масла и нефтепродукты. Белый оттенок - вода содержит много глины и песка.

Какую воду по запаху не стоит пить

Если вода пахнет хлором, сероводородом или ржавчиной, то ее не стоит пить. Обычно, такой аромат характерен для воды из-под крана, поэтому перед употреблением ее нужно фильтровать.

Как проверить воду у себя дома

Проверить качество воды дома можно с помощью лакмусовой бумажки. Ее нужно погрузить в воду. Через несколько секунд индикатор меняет цвет и так можно оценить результат.

Синий или фиолетовый цвет - показатель pH выше 7. Употреблять такую воду опасно.

- показатель pH выше 7. Употреблять такую воду опасно. Красный цвет - уровень pH ниже 5. Вода имеет высокий уровень кислотности. Она также опасна для здоровья.

- уровень pH ниже 5. Вода имеет высокий уровень кислотности. Она также опасна для здоровья. Зеленый цвет - вода имеет показатели в пределах нормы. Ее можно употреблять постоянно.

От чего зависит качество воды

Специалист института гигиены и медицинской экологии Леся Зорина в эфире "Сніданок з 1+1" рассказала, что качество воды дома зависит от качества источника воды и санитарного состояния водопровода.

По ее словам, главный недостаток воды из-под крана в том, что она застаивается ночью.

"Утром стоит сливать первую порцию воды. Это нужно делать несколько минут", - отмечает эксперт.

