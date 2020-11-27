Под Мариуполем фура "повесилась" на мосту: названа причина необычного ДТП

ДТП под Мариуполем случилось в четверг рано утром, водитель фуры наказан.
В четверг, 26 ноября, рано утром под Мариуполем Донецкой области фура попала в необычную аварию – вылетела за пределы моста, но не упала, а зависла.
ДТП под Мариуполем произошло за селом Касьяновка – водитель фуры на скользкой дороге зацепил отбойник, проехался по парапету и вылетел за пределы моста, сообщает 0629.com.ua со ссылкой на сведения корреспондента и полиции.
Издание выяснило, что водитель не пострадал и был наказан – правоохранители составили на него протоколы по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Необычная авария под Мариуполем – по каким статьям КУоАП составлены админпротоколы:
Cт. 124 – Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества;
Ч. 1 ст. 139 – Повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и технических средств регулирования дорожного движения, создание препятствий для движения и непринятие необходимых мер по их устранению.
Необычное ДТП под Мариуполем – опубликованы фото и видео с места происшествия
- Справка. Расстояние от села Касьяновка до Мариуполя составляет около 25 километров.
- Село находится недалеко от трассы Мариуполь – Волноваха.