Под Мариуполем фура "повесилась" на мосту: названа причина необычного ДТП

Под Мариуполем фура попала в необычную аварию / 0629.com.ua

В четверг, 26 ноября, рано утром под Мариуполем Донецкой области фура попала в необычную аварию – вылетела за пределы моста, но не упала, а зависла.

ДТП под Мариуполем произошло за селом Касьяновка – водитель фуры на скользкой дороге зацепил отбойник, проехался по парапету и вылетел за пределы моста, сообщает 0629.com.ua со ссылкой на сведения корреспондента и полиции.

Издание выяснило, что водитель не пострадал и был наказан – правоохранители составили на него протоколы по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Необычная авария под Мариуполем – по каким статьям КУоАП составлены админпротоколы:

Cт. 124 – Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества;

Ч. 1 ст. 139 – Повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и технических средств регулирования дорожного движения, создание препятствий для движения и непринятие необходимых мер по их устранению.

Необычное ДТП под Мариуполем – опубликованы фото и видео с места происшествия