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Профессиональный визажист раскрыла серьезную ошибку в макияже из-за спрея для фиксации

Юлия Закрепа
12 сентября 2024, 23:43
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Визажист поделилась типичной ошибкой, которую делают люди во время завершения макияжа.
Профессиональный визажист раскрыла серьезную ошибку в макияже из-за спрея для фиксации
Для чего наносить на макияж спрей для фиксации / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Каждая девушка и женщина стремится выглядеть потрясающе, ведь каждый раз тратит часы на свой макияж. Однако бывают случаи, когда макияж уже через пару часов выглядит размазанным и несвежим даже если нанесли все спреи для фиксации или закрепления макияжа.

Визажист Тиффани Лампкин в своем @tiffanylumpkin Ignore the label and focus on ingredients ? Subscribe to my newsletter for the full breakdown ♬ original sound - Tiffany Lumpkin " rel="nofollow" target="_blank">TikTok поделилась распространенной ошибкой в макияже, которую могут сделать начинающие визажисты, и как ее быстро исправить, передает Mirror.

"Игнорируйте этикетку и сосредоточьтесь на ингредиентах. Самая большая ошибка, которую я видела как визажист, который делал это более 15 лет - это не знать разницы между спреем для фиксации и спреем для закрепления макияжа", - отметила Тиффани.

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Она объяснила, что люди часто разочарованы, когда спрей для фиксации не работает, а макияж стирается в течение дня. Однако не все понимают, для чего на самом деле закрепляющие спреи.

"Спреи для закрепления предназначены для увлажнения макияжа, спреи для фиксации предназначены для того, чтобы сделать кожу похожей на кожу. Эти продукты предназначены для быстрого увлажнения и окисления макияжа, чтобы он выглядел как кожа без макияжа. Первый ингредиент - это вода. Это удивительные продукты, но они не предназначены для долголетия. Они не водонепроницаемые, водостойкие, но они не устойчивы к поту", - пояснила Тиффани.

Зато фиксирующий спрей обычно на спиртовой основе. Они прекрасно подходят для артистов и свадеб. Если вы хотите поправить свой макияж, чтобы он был водостойким и устойчивым к поту, тогда вам нужен именно фиксирующий спрей.

Также профессиональный визажист отметила, что фиксирующие спреи на спиртовой основе, вероятно, будут содержать бутан, углерод магния, который будет поглощать все увлажнение. Поэтому Тиффани советует сосредоточиться на составе спрея.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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