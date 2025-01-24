Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 8 секунд найти морковку

Когда нужно немного отвлечься от привычных дел, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разными, но каждый из них позволяет нам потренировать мозг и смекалку. На этот раз нужно найти морковку среди других овощей и фруктов.
Головоломка от Jagranjosh достаточно сложная, поскольку на первый взгляд никакой морковки на картинке и нет. Нужно внимательно рассмотреть рисунок, чтобы понять, в чем фишка.
На картинке – ящики с овощами и фруктами. Можно рассмотреть груши, томаты, перцы, картошку, капусту, свеклу и даже арбуз. Но наша задача – найти, где же здесь морковка.
Дается всего 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти морковку? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол картинки. Морковка спрятана за одним из картофелей.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Нужно среди множество M найти одну-единственную букву W. Дается лишь 11 секунд.
Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого отличное зрение. Невеста расстроена, жених злой – и их эмоции понять можно, ведь потерялось обручальное кольцо. Нужно его найти за 5 секунд.
А еще у нас ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке, где множество снеговиков, нужно найти белого медведя. Головоломка непростая, и надо с ней справиться всего за 5 секунд.
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