Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 8 секунд найти морковку

Андрей Ганчук
24 января 2025, 05:30
69
Попробуйте разгадать очень непростую оптическую иллюзию – нужно среди множества овощей и фруктов отыскать морковку, которая тщательно спрятана.
Главное
Найдите морковку за 8 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься от привычных дел, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разными, но каждый из них позволяет нам потренировать мозг и смекалку. На этот раз нужно найти морковку среди других овощей и фруктов.

Головоломка от Jagranjosh достаточно сложная, поскольку на первый взгляд никакой морковки на картинке и нет. Нужно внимательно рассмотреть рисунок, чтобы понять, в чем фишка.

На картинке – ящики с овощами и фруктами. Можно рассмотреть груши, томаты, перцы, картошку, капусту, свеклу и даже арбуз. Но наша задача – найти, где же здесь морковка.

видео дня

Дается всего 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете морковку / Jagranjosh

Не удалось найти морковку? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол картинки. Морковка спрятана за одним из картофелей.

Разгадка
Если удалось найти морковку, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Нужно среди множество M найти одну-единственную букву W. Дается лишь 11 секунд.

Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого отличное зрение. Невеста расстроена, жених злой – и их эмоции понять можно, ведь потерялось обручальное кольцо. Нужно его найти за 5 секунд.

А еще у нас ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке, где множество снеговиков, нужно найти белого медведя. Головоломка непростая, и надо с ней справиться всего за 5 секунд.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

головоломки
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Взрывы на Киевщине: РФ атаковала дронами, есть жертвы и пострадавшие

Взрывы на Киевщине: РФ атаковала дронами, есть жертвы и пострадавшие

06:48Украина
Россия в огне: Москва и четыре области – под мощной атакой дронов

Россия в огне: Москва и четыре области – под мощной атакой дронов

02:10Мир
Не в 2025 году: полковник сказал, когда начнутся мирные переговоры

Не в 2025 году: полковник сказал, когда начнутся мирные переговоры

01:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Несколько месяцев будете в долгах: что нельзя резать 24 января - приметы

Несколько месяцев будете в долгах: что нельзя резать 24 января - приметы

Гороскоп на сегодня 24 января: Весам - счастливые времена, Рыбам - большая прибыль

Гороскоп на сегодня 24 января: Весам - счастливые времена, Рыбам - большая прибыль

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Свиньям - контроль, Петухам - эгоизм

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Свиньям - контроль, Петухам - эгоизм

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху?" - причина удивляет

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху?" - причина удивляет

Последние новости

06:48

Взрывы на Киевщине: РФ атаковала дронами, есть жертвы и пострадавшие

06:10

Нефтяные беды России: что ждет Путинамнение

05:55

Гороскоп на завтра 25 января: Овнам - неожиданный подарок, Львам - успех

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 8 секунд найти морковку

05:00

Какой сегодня праздник 24 января 2025 года: как не навлечь беду на свою семью

В 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – ЖдановВ 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – Жданов
04:33

Гороскоп на февраль 2025 для Овнов: вдохновение, перемены и любовьВидео

03:50

Что такое "незабавки": лишь единицы смогут правильно объяснить словоВидео

03:08

Большинство совершает ошибку: названо лучшее время для питья кофе по утрам

02:30

"Попрут туда": РФ нацелилась на захват двух областей Украины – тревожный прогноз

Реклама
02:10

Россия в огне: Москва и четыре области – под мощной атакой дронов

02:00

Развод или вынужденная пауза: Джастин Бибер отписался от жены в Instagram

01:30

90-летняя звезда "бондианы" перестала появляться на публике - что случилось

01:30

Не в 2025 году: полковник сказал, когда начнутся мирные переговоры

00:57

Ермак: предлагаем зафиксировать цену в $30 за баррель российской нефти

23 января, четверг
23:55

В Польше хотят отобрать выплаты у неработающих украинцев

23:42

"Золотой век США": Клочок рассказал, что стоит за обещаниями ТрампаВидео

23:16

Отец Яниса Тиммы раскрыл детали семейных скандалов из-за Анны Седоковой

22:58

СМИ: Украина завершает разработку реформы для добровольного призыва 18-25-летних

22:31

США остановят международную поддержку на 90 дней: что будет с помощью Украине

22:27

Украина не в списке: внучка Софии Ротару назвала любимые страны

Реклама
22:14

"Я не могу выйти замуж": Камалия ошеломила публичным признанием

22:14

NYT раскрыл потери ВСУ на фронте: соотношение один к двум

22:04

Плохие новости для Путина и новая позиция Трампа: главные новости Украины (дайджест)

21:48

США создают для ВСУ мощную ракето-бомбу: в СМИ рассказали о секретной разработке

21:13

Будет свежим до трех месяцев: что нужно добавить к молоку в холодильнике

21:09

Алла Пугачева окончательно отреклась от российских родственников - детали

21:07

Обстрелы усилились: на Купянщине расширили зону принудительной эвакуации

21:06

"Благословила": Волочкова похвасталась зятем - 19-летняя Ариадна спешит замуж

20:47

Снижение мобилизационного возраста: в МИД признались, выдвинул ли Трамп требование

20:40

"Другого сценария нет": в СНБО назвали главные цели Путина в 2025 году

20:26

Коронное блюдо сразит просто наповал: как легко сделать вяленое мясо дома

20:08

Россия, лишенная доходов с продажи нефти, перестанет воевать - Клочок

19:30

Снег, дождь и потепление до +11: какой будет погода в регионах в ближайшее время

19:15

"Наши усилия уже начались": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

19:10

Сделки Трампа с Путиным не будет?мнение

19:07

Секрет раскрыт: для чего в состав шампуня добавляют соль - действует мгновенноВидео

18:57

Сырский дал совет украинским мужчинам: "Не надо бояться, а идти и побеждать"

18:47

Без макияжа, но со стильным образом: Кейт показалась после химиотерапииФото

18:39

День Соборности: как эфир "Реальной истории" объединил украинцев в разных уголках мира

18:28

"Охота" на холостяков начата: Решетник намекнул, кто станет следующим героем

Реклама
18:28

Женщина 4 года не покупала еду и сэкономила кучу денег: как ей это удалось

18:25

Через месяц после операции: Денисенко рассказала про состояния мужа-воина

18:22

Путин должен заслужить встречу с Трампом: в МИД Польши сделали жесткое заявление

18:10

Кто сильнее: альфа-самец или диктатор из подворотни?мнение

18:05

Бросил известный актер: звезда "Секс и город" рассказала о неудачном романе

17:59

Сырский раскрыл детали Курской операции за 6 месяцев: ВСУ готовят новое наступление

17:55

Магнитная буря внезапно усиливается: когда страну атакует мощная солнечная вспышка

17:47

Уступки Украины для достижения мира: в МИД ответили новому госсекретарю США

17:45

На Евровидении вспыхнул первый громкий скандал: при чем здесь украинцы и поляки

17:38

Путин в конце 2025-го будет умолять о мире: какой удар способен нанести Трамп

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять