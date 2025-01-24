Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 8 секунд найти морковку

Попробуйте разгадать очень непростую оптическую иллюзию – нужно среди множества овощей и фруктов отыскать морковку, которая тщательно спрятана.

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Найдите морковку за 8 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься от привычных дел, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разными, но каждый из них позволяет нам потренировать мозг и смекалку. На этот раз нужно найти морковку среди других овощей и фруктов.

Головоломка от Jagranjosh достаточно сложная, поскольку на первый взгляд никакой морковки на картинке и нет. Нужно внимательно рассмотреть рисунок, чтобы понять, в чем фишка.

На картинке – ящики с овощами и фруктами. Можно рассмотреть груши, томаты, перцы, картошку, капусту, свеклу и даже арбуз. Но наша задача – найти, где же здесь морковка.

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Дается всего 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете морковку / Jagranjosh

Не удалось найти морковку? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол картинки. Морковка спрятана за одним из картофелей.

Если удалось найти морковку, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Нужно среди множество M найти одну-единственную букву W. Дается лишь 11 секунд.

Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого отличное зрение. Невеста расстроена, жених злой – и их эмоции понять можно, ведь потерялось обручальное кольцо. Нужно его найти за 5 секунд.

А еще у нас ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке, где множество снеговиков, нужно найти белого медведя. Головоломка непростая, и надо с ней справиться всего за 5 секунд.

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