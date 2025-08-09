Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с парашютистом за 17 секунд

Виталий Кирсанов
9 августа 2025, 03:00
4
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Вы готовы разгадать очередную головоломку? На картинке вы видите парашютиста, прыгающего с вертолёта. На первый взгляд, эти два изображения кажутся похожими, но это не так. Между двумя картинками есть три отличия, и только самые внимательные смогут найти их за 17 секунд.

Читателям нужно хорошо сосредоточиться, чтобы найти различия между двумя картинками.

видео дня

Ваша задача: найти все три отличия, прежде чем истечёт время!

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Исследования показывают, что регулярная практика решения головоломок "Найди отличия" очень эффективна для укрепления здоровья мозга и улучшения памяти.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Алиев, Пашинян и Трамп подписали историческое трехстороннее мирное соглашение

Алиев, Пашинян и Трамп подписали историческое трехстороннее мирное соглашение

00:11Мир
Территориальные уступки и подписание мирного договора: Трамп сделал срочные заявления

Территориальные уступки и подписание мирного договора: Трамп сделал срочные заявления

23:53Политика
"Путин может послать Трампа": Лукашенко оскандалился из-за дерзких заявлений

"Путин может послать Трампа": Лукашенко оскандалился из-за дерзких заявлений

23:23Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Удивительно": дочь Максима Галкина стала его копией

"Удивительно": дочь Максима Галкина стала его копией

Гороскоп Таро на завтра 9 августа: Скорпионам - довериться, Рыбам - отпустить

Гороскоп Таро на завтра 9 августа: Скорпионам - довериться, Рыбам - отпустить

Китайский гороскоп на завтра 9 августа: Обезьянам - разочарование, Быкам - обида

Китайский гороскоп на завтра 9 августа: Обезьянам - разочарование, Быкам - обида

Вселенная на их стороне: три знака зодиака получат то, о чем долго мечтали

Вселенная на их стороне: три знака зодиака получат то, о чем долго мечтали

В Украине светит арест из-за окон в авто: почему можно "загреметь" в тюрьму

В Украине светит арест из-за окон в авто: почему можно "загреметь" в тюрьму

Последние новости

04:35

Как правильно - "яблучний" или "яблуневий": объяснение удивит всех украинцев

03:30

Добавит шика: как выбрать цвет входной двери, чтобы впечатлить с порога

03:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с парашютистом за 17 секунд

02:00

Рассмешат любого: астрологи назвали ТОП-6 самых веселых знаков зодиака

01:25

7 признаков того, что у вас эгоистичные отношения

Олещук: Прекращение огня для Путина - это признание поражения, он тянет времяОлещук: Прекращение огня для Путина - это признание поражения, он тянет время
00:23

Без него никуда: в Украине резко подорожал важный продукт

00:11

Алиев, Пашинян и Трамп подписали историческое трехстороннее мирное соглашение

08 августа, пятница
23:53

Территориальные уступки и подписание мирного договора: Трамп сделал срочные заявления

23:23

"Путин может послать Трампа": Лукашенко оскандалился из-за дерзких заявленийВидео

Реклама
23:21

Новый штамм COVID-19 распростаняется по Украине: Stratus подтвердили в семи областях

22:47

Точная копия: Мэрайя Кэрри показала, как выглядит ее взрослая дочьВидео

22:39

Сгниет еще до зимы: с чем нельзя хранить картофель

22:22

"Полесье" покоряет Лигу конференций: как житомиряне установили рекорд украинских клубов

22:11

"Уже этой зимой": эксперт рассказал, как заставить россиян пойти против ПутинаВидео

21:50

Оккупанты продвинулись у Дачного: DeepState рассказал о ситуации на фронте

21:48

Ведутся активные переговоры: Зеленский - о дедлайне прекращения огня и конце войныВидео

21:36

Мы до сих пор стучим по дереву: как на самом деле возникли самые известные приметы

21:00

"Повторное взыскание кредита?": клиенты ПриватБанка жалуются на "минуса" на счетах

20:43

"Мощный сигнал доверия": Совет ЕС одобрил многомиллиардный транш для Украины

20:42

Wi-Fi не достает до комнаты: эксперты назвали малозаметных "вредителей"Видео

Реклама
19:46

Грозовые дожди возвращаются: в Украину идет резкое похолодание

19:41

Встреча Путина и Трампа уже запланирована: в Белом доме сообщили детали

19:32

Путин потребует вывода ВСУ из двух областей, а не из четырех как раньше - СМИ

19:23

Интересные факты о 90-х: что означала "кравчучка" и какие вещи стали символами эпохиВидео

19:06

Путин не изменил своих планов по Украине: выполнит ли Трамп "хотелки" Россиимнение

18:57

Дочь в критическом состоянии: популярный в РФ певец срочно отменил гастроли

18:34

"Болтун, лошадь, бульдозер": Лукашенко в ярких красках высказался о ТрампеВидео

18:31

УЕФА заплатила клубам из РФ 10,8 млн евро, но украинские остались без выплат – СМИ

18:02

Каким знакам зодиака круто повезет на Полнолуние 9 августа: всего 3 счастливчика

18:02

Древний миф опровергнут: почему подвиг Сусанина выдумка и при чем здесь украинецВидео

17:41

"Воздушное перемирие" – не для мира: в США раскрыли планы Путина

17:36

Что нельзя есть 9 августа: строгие приметы, которые нельзя нарушать в пост

17:29

Встреча Трампа с Путиным: СМИ назвали возможные страны для переговоров

17:22

Коллапс в аэропорту и эвакуация целых пляжей: на Сочи идет атака, звучат взрывы

17:12

Доллар и евро летят в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

17:01

На вес золота: кабачковая икра с необычным ингредиентомВидео

16:45

Лукашенко разразился "ультиматумом" Украине и "пригрозил" Западу ядерным оружием

16:31

Секрет крепкого союза: психолог раскрыл 4 главных ключа счастливых отношений

16:28

Всем так можно: Могилевская легла на асфальт в центре КрещатикаВидео

16:23

У пыли нет шансов: простой рецепт средства, которое обеспечит чистоту в домеВидео

Реклама
16:21

Ж/д билеты могут подорожать: в "УЗ" рассказали, чего ждать пассажирам

16:07

Путин согласился на переговоры с Украиной неспроста: политолог оценил опасность

16:07

Лук будет свежим месяцами: возле какого продукта его нельзя хранить

16:04

Впервые за два года: в Украине полетели вниз цены сразу на несколько продуктов

15:43

Почти 40 лет возглавлял государство - кто управлял Украиной дольше всех в историиВидео

15:36

"Мы это решение примем": в НБУ сделали громкое заявление об отказе от доллара

15:32

Трамп ударил по Индии 50% тарифами: в Reuters узнали о первой реакции Нью-Дели

15:19

Почему 9 августа нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

15:04

Секретное средство из аптечки: как защитить виноград от болезней за копейкиВидео

14:56

Вместо голубцов и перцев: рецепт фаршированных томатов с нежной начинкой

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять