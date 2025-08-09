Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с парашютистом за 17 секунд

Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.

Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Вы готовы разгадать очередную головоломку? На картинке вы видите парашютиста, прыгающего с вертолёта. На первый взгляд, эти два изображения кажутся похожими, но это не так. Между двумя картинками есть три отличия, и только самые внимательные смогут найти их за 17 секунд.

Читателям нужно хорошо сосредоточиться, чтобы найти различия между двумя картинками.

Ваша задача: найти все три отличия, прежде чем истечёт время!

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Исследования показывают, что регулярная практика решения головоломок "Найди отличия" очень эффективна для укрепления здоровья мозга и улучшения памяти.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

