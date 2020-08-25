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Телефонная зависимость: как избавиться от вредной привычки

25 августа 2020, 20:58

Не только молодые люди становятся жертвами этих чувств.

телефон
Не только молодые люди становятся жертвами этих чувств.

Современные технологии произвели революцию в том, как мы взаимодействуем и взаимодействуем друг с другом. Никогда у нас не было такой связи, чтобы разделить моменты нашей жизни не только с нашими близкими, но и с кем-либо на планете. Но как и у всего такого захватывающего, часто есть и обратные стороны.

Многие психологи сообщают о разрушительном влиянии навязчивого использования мобильного телефона на психическое благополучие молодых людей. Это включает в себя множество исследований, в которых сообщается о росте бессонницы, депрессии, низкой самооценки и даже суицидальных мыслей, связанных с чрезмерным использованием мобильного телефона.

Но не только молодые люди становятся жертвами этих чувств.

"Мы так привыкли держать наши телефоны в руках, поскольку их использование стало неотъемлемой частью жизни общества. Мы должны быть доступны в любое время", - говорит Шелби Томас, социальный работник, защитник психического здоровья и основателем ReMe, ресурса, который помогает людям развивать здоровые отношения с социальными сетями и их телефонами.

"Использование социальных сетей стало основным продуктом, апеллирующим к нашему естественному человеческому желанию оставаться на связи с другими. Наши телефоны соединяют нас, но, согласно некоторым исследованиям, они также могут вызывать привыкание. Такие функции, как кнопки "Мне нравится" и "Поделиться", вызывают чувство одобрения и подтверждения, которое буквально вызывает привыкание, в то время как "таргетированная реклама" и "предлагаемые аккаунты для подписки" гарантируют, что наш интерес всегда достигает пика", - говорит Томас.

Беспокойство по поводу телефона возникает, когда мы отвлекаемся на телефон. Они даже могут быть спасением от тревожных чувств в других сферах нашей жизни.

Ирония заключается в том, что мы часто обращаемся к своим телефонам, чтобы уменьшить беспокойство, только для того, чтобы потреблять контент, который усиливает его. И этот цикл продолжается.

Готовы попрощаться с телефонной тревогой? Попробуйте эти семь советов, чтобы минимизировать "общение" с виртуальным миром.

1. Сделайте полный перерыв

Одним из способов побороть зависимость и избавиться от тревоги по поводу его отсутствия в руках - это полностью отойти от телефона. Один выходной или целая неделя без телефона поможет составить четкую картину того, как гаджет улучшает эмоциональное благополучие.

2. Выполните цифровую очистку

Когда вы в последний раз очищали все приложения и дополнения, установленные на вашем телефоне? Там наверняка есть несколько, которые вам действительно не нужны.

Уменьшение цифрового беспорядка поможет создать интерфейс на телефоне, который выглядит и кажется чистым. Это сокращает отвлекающие факторы и время, затрачиваемое на поиск приложений, а также упрощает использование телефона.

3. Установите границы

Создание некоторых цифровых границ поможет ослабить зависимость от телефона и уменьшить связанное с этим беспокойство. Например, не стоит смотреть в телефон как минимум час перед сном. Убедитесь также, что вашего телефона нет на прикроватной тумбочке, чтобы он не стал первым, к чему вы обращаетесь по утрам.

4. Расставьте приоритеты

На что вы все время хотите, чтобы у вас было больше времени? В начале каждой недели подумайте над этим вопросом и составьте список в блокноте. Когда вам не терпится взять телефон, чтобы отвлечься, вместо этого выберите элемент из своего списка.

5. Целенаправленно занимайтесь

"Существует множество приложений и учетных записей, которые способствуют развитию психического здоровья и могут помочь вам справиться с симптомами", - говорит Шелби. Вместо бессмысленной прокрутки или отнимающих время приложений найдите те, которые помогут вам бороться с беспокойством, а не усугубляют его.

6. Сделайте "счастливое место"

Для многих из нас отвлечение внимания к телефону стало укоренившейся привычкой, от которой трудтено избавиться. Если возникает беспокойство, создайте "остров безопасности" в нем. К примеру, это может быть фотоальбом, заполненный фотографиями любимых вещей, а также мотивационными изображениями или цитатами.Это поможет убрать телефон с чувством позитива и мотивированным, а не истощенным.

7. Откажитесь от подписки

Если определенные аккаунты, веб-сайты или люди только ухудшают ваше отношение к себе, вам не нужно взаимодействовать с ними.

"Помните, что вы потребляете. Если вы заметили, что контент, за которым вы следите, вызывает всплеск вашего беспокойства, вы оставляете за собой право переключить свое внимание на что-то другое", - говорит Шелби. "Не зря есть кнопка" отписаться "!"

телефон зависимость
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