Телефонная зависимость: как избавиться от вредной привычки

Не только молодые люди становятся жертвами этих чувств.
Современные технологии произвели революцию в том, как мы взаимодействуем и взаимодействуем друг с другом. Никогда у нас не было такой связи, чтобы разделить моменты нашей жизни не только с нашими близкими, но и с кем-либо на планете. Но как и у всего такого захватывающего, часто есть и обратные стороны.
Многие психологи сообщают о разрушительном влиянии навязчивого использования мобильного телефона на психическое благополучие молодых людей. Это включает в себя множество исследований, в которых сообщается о росте бессонницы, депрессии, низкой самооценки и даже суицидальных мыслей, связанных с чрезмерным использованием мобильного телефона.
Но не только молодые люди становятся жертвами этих чувств.
"Мы так привыкли держать наши телефоны в руках, поскольку их использование стало неотъемлемой частью жизни общества. Мы должны быть доступны в любое время", - говорит Шелби Томас, социальный работник, защитник психического здоровья и основателем ReMe, ресурса, который помогает людям развивать здоровые отношения с социальными сетями и их телефонами.
"Использование социальных сетей стало основным продуктом, апеллирующим к нашему естественному человеческому желанию оставаться на связи с другими. Наши телефоны соединяют нас, но, согласно некоторым исследованиям, они также могут вызывать привыкание. Такие функции, как кнопки "Мне нравится" и "Поделиться", вызывают чувство одобрения и подтверждения, которое буквально вызывает привыкание, в то время как "таргетированная реклама" и "предлагаемые аккаунты для подписки" гарантируют, что наш интерес всегда достигает пика", - говорит Томас.
Беспокойство по поводу телефона возникает, когда мы отвлекаемся на телефон. Они даже могут быть спасением от тревожных чувств в других сферах нашей жизни.
Ирония заключается в том, что мы часто обращаемся к своим телефонам, чтобы уменьшить беспокойство, только для того, чтобы потреблять контент, который усиливает его. И этот цикл продолжается.
Готовы попрощаться с телефонной тревогой? Попробуйте эти семь советов, чтобы минимизировать "общение" с виртуальным миром.
1. Сделайте полный перерыв
Одним из способов побороть зависимость и избавиться от тревоги по поводу его отсутствия в руках - это полностью отойти от телефона. Один выходной или целая неделя без телефона поможет составить четкую картину того, как гаджет улучшает эмоциональное благополучие.
2. Выполните цифровую очистку
Когда вы в последний раз очищали все приложения и дополнения, установленные на вашем телефоне? Там наверняка есть несколько, которые вам действительно не нужны.
Уменьшение цифрового беспорядка поможет создать интерфейс на телефоне, который выглядит и кажется чистым. Это сокращает отвлекающие факторы и время, затрачиваемое на поиск приложений, а также упрощает использование телефона.
3. Установите границы
Создание некоторых цифровых границ поможет ослабить зависимость от телефона и уменьшить связанное с этим беспокойство. Например, не стоит смотреть в телефон как минимум час перед сном. Убедитесь также, что вашего телефона нет на прикроватной тумбочке, чтобы он не стал первым, к чему вы обращаетесь по утрам.
4. Расставьте приоритеты
На что вы все время хотите, чтобы у вас было больше времени? В начале каждой недели подумайте над этим вопросом и составьте список в блокноте. Когда вам не терпится взять телефон, чтобы отвлечься, вместо этого выберите элемент из своего списка.
5. Целенаправленно занимайтесь
"Существует множество приложений и учетных записей, которые способствуют развитию психического здоровья и могут помочь вам справиться с симптомами", - говорит Шелби. Вместо бессмысленной прокрутки или отнимающих время приложений найдите те, которые помогут вам бороться с беспокойством, а не усугубляют его.
6. Сделайте "счастливое место"
Для многих из нас отвлечение внимания к телефону стало укоренившейся привычкой, от которой трудтено избавиться. Если возникает беспокойство, создайте "остров безопасности" в нем. К примеру, это может быть фотоальбом, заполненный фотографиями любимых вещей, а также мотивационными изображениями или цитатами.Это поможет убрать телефон с чувством позитива и мотивированным, а не истощенным.
7. Откажитесь от подписки
Если определенные аккаунты, веб-сайты или люди только ухудшают ваше отношение к себе, вам не нужно взаимодействовать с ними.
"Помните, что вы потребляете. Если вы заметили, что контент, за которым вы следите, вызывает всплеск вашего беспокойства, вы оставляете за собой право переключить свое внимание на что-то другое", - говорит Шелби. "Не зря есть кнопка" отписаться "!"