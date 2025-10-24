Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках магазина одежды за 25 секунд

Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.

https://glavred.info/life/test-na-iq-naydite-3-otlichiya-na-kartinkah-magazina-odezhdy-za-25-sekund-10709285.html Ссылка скопирована

Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Готовы к следующему испытанию? Взгляните на две картинки магазина одежды, где семья покупает одежду. На первый взгляд картинки кажутся одинаковыми, но присмотритесь внимательнее. На них скрываются 3 крошечных отличия. Думаете, сможете найти их все всего за 25 секунд? Давайте проверим, насколько вы зорки!

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Некоторые различия настолько очевидны, что сразу привлекают внимание, в то время как сложные отличия трудно обнаружить, и для их решения требуется отличная наблюдательность.

видео дня

Читатели должны хорошо сосредоточиться, чтобы найти отличия между двумя картинками.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред