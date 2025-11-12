Укр
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с поваром на кухне за 23 секунды

Виталий Кирсанов
12 ноября 2025, 05:50
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Готовы к следующему испытанию, которое проверит вашу наблюдательность и внимательность? Взгляните на две картинки, где шеф-повар замешивает тесто. На первый взгляд картинки могут показаться одинаковыми, но при внимательном рассмотрении вы обнаружите 3 скрытых отличия. Сможете ли вы найти эти отличия за 23 секунды? Запустите таймер и проверьте свою остроту зрения.

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Некоторые различия настолько очевидны, что сразу привлекают внимание, в то время как сложные отличия трудно обнаружить, и для их решения требуется отличная наблюдательность.

Читатели должны хорошо сосредоточиться, чтобы найти отличия между двумя картинками.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

