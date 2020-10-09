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В Финляндии премьером назначили 16-летнего подростка – на день

9 октября 2020, 21:48

Необычное кадровое решение приняли, чтобы отметить Международный день девочек 2020.

День девочек 2020 в Финляндии отметили назначением 16-летнего премьера
День девочек 2020 в Финляндии отметили назначением 16-летнего премьера / iStock

День девочек в 2020 году в Финляндии решили отметить крайне необычно: там на один день назначили на должность премьер-министра страны 16-летнюю школьницу Ааву Мурто.

Как премьер-министр Финляндии она обсудила с правительством влияние технологий на гендерное равенство, пишет New York Post. Также Мурто обсудила перспективы технологического развития девочек с настоящим премьер-министром страны Санной Марин.

"Доступ девочек к технологиям – важная проблема глобального равенства, к которой нужно относиться серьезно. Амбиции по обеспечению гендерного равенства не оправдаются, пока девочки не будут использовать и разрабатывать технологии", – отметила Мурто в своем докладе.

Ранее Главред собрал лучшие поздравления с Днем девочек – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки и гифки с Днем девчонок – в материале С Днем девочек – поздравления в прозе, картинки и стихи девочкам.

Финляндия премьер-министр День девочек
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