В Прибалтике немецкие солдаты спели песню в честь Гитлера и изнасиловали бойца

В Прибалтике немецкие солдаты спели песню в честь Гитлера / Reuters

Взвод солдат бундесвера (немецкой армии), которые несли службу в составе войск НАТО в Литве, устроили неонацистскую вечеринку, в ходе которой изнасиловали сослуживца. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Сообщается, что взвод 92-го учебного танкового гренадерского батальона из миссии НАТО устроил "восстановительное мероприятие". 30 апреля подразделение заселилось в один из отелей в городе Рукла. Выяснилось, что в ходе вечеринки солдаты исполняли неонацистские и антисемитские песни. В частности, они исполнили композицию, посвященную дню рождения нацистского диктатора Адольфа Гитлера. И при игнорировали требование сержанта немедленно прекратить безобразие.

Далее, в тот же вечер один из солдат вложил свой пенис в рот другому спящему бойцу и снял это на камеру смартфона.

Также выяснилось и о других случаях неуставного отношения в подразделении. В частности, один из солдат афганского происхождения в течение нескольких месяцев подвергался сексуальным издевательствам и оскорблениям, а в какой-то момент даже обнаружил вырезанное на своем оружии слово "шлюха". Кроме того, из уст солдат неоднократно звучали уничижительные комментарии в адрес евреев.

15 июня министр обороны Германии Аннегрет Крам-Карренбауэр назвала поведение солдат "непростительным и постыдным". Весь взвод решили вернуть в Германию для проведения немедленного трибунала.

Читайте также"Боевая традиция": в Житомире прапорщик заставил солдата есть тротиловую шашку

Напомним, ранее в интернете появилась видеозапись, на которой британские военнослужащие устроили групповой секс с девушкой (якобы проституткой) прямо в месте своего постоянного дислоцирования − на базе в городе Леучарс (Шотландия).

Сообщалось, что солдаты заплатили девушке за секс 200 фунтов стерлингов (около 7 тысяч гривен). Сами военнослужащие, в свою очередь, что она не являлась проституткой и согласилась на оргию "по доброй воле".

