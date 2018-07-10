Военные забавы. В Шотландии солдаты устроили групповой секс с девушкой: видео

В интернете появилась видеозапись, на которой британские военнослужащие устроили групповой секс с девушкой (якобы проституткой) прямо в месте своего постоянного дислоцирования − на базе в городе Леучарс (Шотландия).

Соответствующее сообщение было опубликовано британским таблоидом Daily Mail. На записи можно заметить, как двое военнослужащих "ублажают" девушку, третий невозбранно онанирует, а четвертый − снимает себя и остальных на видео.

Теперь военная полиция ведет расследование, результатом которого, скорее всего, станет увольнение участников оргии из рядом Королевских военных сил – поскольку командование базы утверждает, что они опозорили все свое подразделение. Есть также информация, что солдаты заплатили девушке за секс 200 фунтов стерлингов (около 7 тысяч гривен). Сами военнослужащие, в свою очередь, что она не являлась проституткой и согласилась на оргию "по доброй воле".

Напомним, ранее в Сети блогер прославилась после неудачного флирта.