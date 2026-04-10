YouTybe начал крутить "бесконечную" рекламу: как этого избежать

Константин Пономарев
10 апреля 2026, 15:32
Пользователи заметили рост длительности рекламы на YouTube до 90 секунд. Новые форматы выходят за рамки правил и вызывают недовольство зрителей.
На телевизорах стали появляться длинные рекламные ролики / Коллаж Главред, фото: Shutterstock, Reddit

  • Почему реклама внезапно стала длиться полторы минуты
  • Что происходит с правилами YouTube прямо сейчас
  • Зачем платформа усиливает давление на зрителей

Пользователи YouTube начали массово жаловаться на неожиданное изменение в работе сервиса. На телевизорах стали появляться длинные рекламные ролики, которые невозможно пропустить.

По их словам, длительность таких вставок достигает 90 секунд и это вызывает раздражение у зрителей. Об этом сообщил пользователь под ником Ok_Neat1652 на популярном форуме Reddit.

Жалобы пользователей

Сообщения о необычно длинной рекламе поступают преимущественно от пользователей приложения YouTube для смарт-телевизоров. Речь идет именно о роликах, которые нельзя пропустить, что делает просмотр контента менее комфортным.

Издание Android Authority отмечает, что ситуация вызывает вопросы, поскольку официальные правила платформы ограничивают длительность такой рекламы. Для мобильных устройств максимальная продолжительность составляет 15 секунд, а для телевизоров до 30 секунд. Однако новые случаи с 90-секундными роликами явно выходят за эти рамки.

Возможный тест или новая стратегия YouTube

Издание также предполагает, что появление длинных рекламных вставок может быть связано с экспериментами платформы. Не исключено, что компания тестирует новый формат или постепенно внедряет его для части пользователей.

По словам пользователей, длинные рекламные ролики нельзя пропустить / Фото: Reddit

Это происходит на фоне недавнего подтверждения YouTube о запуске 30-секундной непропускаемой рекламы на телевизорах. Теперь же длительность может увеличиться в три раза, что говорит об усилении рекламной политики сервиса.

Давление на пользователей

Реклама всегда была ключевым источником дохода YouTube, однако увеличение длительности непропускаемых роликов меняет пользовательский опыт. Многие зрители уже считали 30 секунд слишком долгими, а новые форматы вызывают еще большее недовольство.

Эксперты предполагают, что подобные изменения могут подтолкнуть пользователей к оформлению платной подписки, позволяющей отключить рекламу. В противном случае бесплатный просмотр YouTube постепенно начинает напоминать традиционное телевидение с длинными рекламными паузами.

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

РФ готовит новое масштабное наступление: когда ситуация может резко обостриться

Дроны поразили НПС в Волгоградской области России: бушует масштабный пожар

Евро значительно дорожает: новый курс валют на 13 апреля

Только четыре знака зодиака самые стойкие в сложные времена – кто они

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

Четыре знака китайского гороскопа будут на волне успеха уже совсем скоро - кто они

Гороскоп на завтра, 11 апреля: Ракам - волнение, Тельцам - облегчение

