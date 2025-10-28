Укр
Будут сиять как новые: как вывести пятна со сковородки без химии и за минуту

Марина Фурман
28 октября 2025, 19:36
Чтобы вывести жирные пятна с посуды понадобится лишь одно копеечное средство.
сковорода
Как правильно использовать уксус для очистки кастрюль и сковородок / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как вывести жирные пятна со сковородки
  • Какое простое домашнее средство поможет вернуть блеск нержавейке

Даже посуда из качественных материалов, со временем, может потерять свой первоначальный вид из-за пригоревших остатков пищи и изменения цвета. К счастью, Главред, со ссылкой на Express.co, узнал, как легко очистить кастрюли и сковородки из нержавеющей стали без химии.

Если ваши сковороды из нержавеющей стали имеют жирные пятна, не волнуйтесь. Одна женщина в TikTok поделилась простым трюком, который поможет вам вернуть посуде блеск, используя только один продукт, который всегда есть в кухонном шкафу.

Все, что нужно, чтобы за считанные секунды удалить налет, - это какая-то кислота. Например, лимонный сок, уксус или кислотное чистящее средство.

Автор видео отдает предпочтение уксусу, который стоит копейки.

Чтобы кастрюли и сковородки снова сияли, как новые, нужно налить немного уксуса на бумажное полотенце и протереть им посуду. Далее помойте посуду под проточной водой, чтобы уксус надолго не оставался на кастрюле или сковороде.

На видео очищенная часть сковородки сразу начала сиять больше, чем остальные поверхности, что свидетельствует об эффективности этого способа.

Для очистки посуды внутри женщина наливает немного уксуса прямо в сковородку и равномерно распределяет его по всей поверхности. Затем оставляет на несколько секунд, чтобы уксус разъел загрязнения, после чего сливает лишнюю жидкость и тщательно промывает сковородку.

Результат - чистая, сияющая поверхность без остатков загрязнений.

Как почистить посуду из нержавеющей стали - смотрите видео:

@rocketman_dee Все всегда съедают этот совет, потому что давайте будем честными, если у вас есть посуда из нержавеющей стали, у вас есть кастрюля или сковорода, которая выглядит вот так. Это просто природа зверя. ??‍♀️ Нержавеющая сталь действительно легко перегревается, что приводит к образованию этого потускнения. Честно говоря, большинство из нас готовят при слишком высокой температуре, потому что мы все время спешим. Стоит притормозить, находясь на кухне. Перегрев сковороды - это нехорошо, особенно если вы используете антипригарную сковороду. Ради Бога, перестаньте использовать эти мусорные сковородки! В любом случае, надеюсь, это поможет вам вернуть вашим сковородкам новый вид! ?? #stainlesssteel#stainlesssteelpan#cookware#kitchentip#kitchenhack♬ оригинальный звук - Mandy ✨

Другие советы:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

