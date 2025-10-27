Укр
Читать на украинском
Всегда будет и чистой и блестеть: чем натереть деревянную мебель

Сергей Кущ
27 октября 2025, 15:50
26
Это безопасный, экологичный способ очистки, который не только убирает пыль и следы грязи, но и придает дереву мягкий блеск.
Чем натереть деревянную мебель
Чем натереть деревянную мебель / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как вернуть блеск деревянной мебели
  • Для этого не понадобятся агрессивные и абразивные средства

Со временем даже самая дорогая деревянная мебель теряет свой блеск и привлекательность. Пыль, солнечный свет и ежедневное использование постепенно делают поверхность тусклой. Но вернуть мебели прежний вид можно всего с одним простым, натуральным средством, которое легко приготовить дома.

Эксперты рекомендуют использовать смесь лимонного масла и белого уксуса в равных частях, пишет express.co.

видео дня

Это безопасный, экологичный способ очистки, который не только убирает пыль и следы грязи, но и придает дереву мягкий блеск и свежесть. Достаточно нанести смесь на мягкую ткань и аккуратно протереть поверхность мебели — результат заметен сразу.

Дерево — живой материал, который требует бережного ухода. Как отмечает Марта Стюарт, неправильная чистка может привести к появлению царапин, пятен и даже деформации. Поэтому важно избегать агрессивных или абразивных средств, а также не допускать избыточного намокания.

Эксперты советуют вытирать пыль с деревянных поверхностей еженедельно, а глубокую чистку проводить примерно раз в месяц. Чтобы мебель служила дольше, стоит также защищать её от прямых солнечных лучей и использовать подставки под напитки.

Простое сочетание лимонного масла и уксуса поможет не только вернуть блеск мебели, но и наполнить дом лёгким, приятным ароматом. Это натуральное решение делает уход за деревом простым, безопасным и эффективным.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак интересные новости
