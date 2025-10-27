Всегда будет и чистой и блестеть: чем натереть деревянную мебель

Это безопасный, экологичный способ очистки, который не только убирает пыль и следы грязи, но и придает дереву мягкий блеск.

Чем натереть деревянную мебель / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Как вернуть блеск деревянной мебели

Для этого не понадобятся агрессивные и абразивные средства

Со временем даже самая дорогая деревянная мебель теряет свой блеск и привлекательность. Пыль, солнечный свет и ежедневное использование постепенно делают поверхность тусклой. Но вернуть мебели прежний вид можно всего с одним простым, натуральным средством, которое легко приготовить дома.

Эксперты рекомендуют использовать смесь лимонного масла и белого уксуса в равных частях, пишет express.co.

Это безопасный, экологичный способ очистки, который не только убирает пыль и следы грязи, но и придает дереву мягкий блеск и свежесть. Достаточно нанести смесь на мягкую ткань и аккуратно протереть поверхность мебели — результат заметен сразу.

Дерево — живой материал, который требует бережного ухода. Как отмечает Марта Стюарт, неправильная чистка может привести к появлению царапин, пятен и даже деформации. Поэтому важно избегать агрессивных или абразивных средств, а также не допускать избыточного намокания.

Эксперты советуют вытирать пыль с деревянных поверхностей еженедельно, а глубокую чистку проводить примерно раз в месяц. Чтобы мебель служила дольше, стоит также защищать её от прямых солнечных лучей и использовать подставки под напитки.

Простое сочетание лимонного масла и уксуса поможет не только вернуть блеск мебели, но и наполнить дом лёгким, приятным ароматом. Это натуральное решение делает уход за деревом простым, безопасным и эффективным.

