Даже тереть не нужно: девушка рассказала, как вывести плесень из герметика

Вы узнаете:
- Почему плесневеет герметик
- Как убрать черную плесень со швов плитки в ванной
Черные пятна на силиконовом герметике в ванной или на кухне – это не что иное, как плесень. Она не только портит внешний вид помещения, но и может стать источником неприятного запаха и даже навредить здоровью.
Главред разбирался, почему плесневеет герметик, как правильно избавиться от грибка и какие средства работают лучше всего.
Почему плесневеет герметик?
Основные причины появления черной плесени:
- повышенная влажность и недостаточная вентиляция;
- остатки мыла, шампуня или геля для душа на швах;
- высокая температура в ванной или на кухне;
- скопление конденсата вокруг окон и сантехники.
В итоге плесень чаще всего появляется на герметике в душевых кабинах, вокруг ванн, раковин и окон.
Как вывести плесень из герметика?
Многие хозяйки жалуются, что даже после тщательной уборки черные пятна возвращаются. Однако есть проверенный способ, который помогает избавиться от грибка без скребков и долгого трения.
На странице Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks в Facebook пользовательница Сандра Гибсон поделилась лайфхаком, пишет express.co.
Нанесите белый уксус на пораженный участок.
Накройте его ватным диском или кусочком бумажного полотенца.
Оставьте на ночь.
Утром снимите диски и просто протрите поверхность.
Результат превзошел все ожидания: герметик стал как новый, без следов черной плесени.
Как убрать черную плесень со швов плитки в ванной?
Если грибок распространился дальше, можно использовать:
соду с лимонным соком – нанести кашицу на швы, оставить на 30 минут и смыть;
перекись водорода – нанести на швы с помощью пульверизатора;
специализированные антигрибковые спреи из магазина.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред