Даже тереть не нужно: девушка рассказала, как вывести плесень из герметика

Избавиться от черной плесени на герметике можно даже без дорогих средств.

Вы узнаете:

Почему плесневеет герметик

Как убрать черную плесень со швов плитки в ванной

Черные пятна на силиконовом герметике в ванной или на кухне – это не что иное, как плесень. Она не только портит внешний вид помещения, но и может стать источником неприятного запаха и даже навредить здоровью.

Главред разбирался, почему плесневеет герметик, как правильно избавиться от грибка и какие средства работают лучше всего.

Почему плесневеет герметик?

Основные причины появления черной плесени:

повышенная влажность и недостаточная вентиляция;

остатки мыла, шампуня или геля для душа на швах;

высокая температура в ванной или на кухне;

скопление конденсата вокруг окон и сантехники.

В итоге плесень чаще всего появляется на герметике в душевых кабинах, вокруг ванн, раковин и окон.

Как вывести плесень из герметика?

Многие хозяйки жалуются, что даже после тщательной уборки черные пятна возвращаются. Однако есть проверенный способ, который помогает избавиться от грибка без скребков и долгого трения.

На странице Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks в Facebook пользовательница Сандра Гибсон поделилась лайфхаком, пишет express.co.

Нанесите белый уксус на пораженный участок.

Накройте его ватным диском или кусочком бумажного полотенца.

Оставьте на ночь.

Утром снимите диски и просто протрите поверхность.

Результат превзошел все ожидания: герметик стал как новый, без следов черной плесени.

Как убрать черную плесень со швов плитки в ванной?

Если грибок распространился дальше, можно использовать:

соду с лимонным соком – нанести кашицу на швы, оставить на 30 минут и смыть;

перекись водорода – нанести на швы с помощью пульверизатора;

специализированные антигрибковые спреи из магазина.

