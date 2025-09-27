Как правильно хранить лаваш: секрет долгой свежести продукта

Чтобы лаваш не становился твердым за считанные часы, можно воспользоваться лайфхаком для его хранения.

Где хранить лаваш, чтобы он оставался свежим долго / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Где надо хранить лаваш

Как быстро разморозить лаваш

Лаваш - продукт, который прекрасно дополняет многие блюда, но имеет большой минус - небольшой срок хранения. Обычно, если оставить лаваш просто на столе на кухне, или в хлебнице, он будет оставаться свежим не более двух суток.

Однако Главред узнал лайфхак, как его хранить значительно дольше. Об этом в TikTok juliadietolog рассказала украинский блогер и нутрициолог Юлия.

Где лучше держать лаваш

Как бы это странно ни звучало, но лаваш лучше держать отнюдь не в хлебнице, а в морозильной камере. Именно при хранении в замороженном состоянии его можно будет достать через несколько дней, или даже недель и съесть свежим.

Как размораживать лаваш

Юлия объяснила, что для размораживания лаваша нужна только микроволновка. Надо вытащить необходимый кусок лаваша из морозильной камеры и поместить в микроволновую печь всего на 30 секунд. После этого он снова станет свежим и пластичным.

О персоне: juliadietolog juliadietolog - украинский блогер, нутрициолог Юлия. В соцсетях делится рецептами для похудения и сбалансированного питания, а также кулинарными лайфхаками. В TikTok за ее страницей следят более 40 тысяч пользователей.

