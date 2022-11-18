Как распушить пуховик после долгого хранения: 3 эффективных способа от опытных хозяек

Пуховик после долгого хранения может потерять свою форму/ ua.depositphotos.com, Instagram

Если пуховик долгое время хранился неправильно, наполнитель в нем может сбиться, как и после стирки. Вследствие этого вещь потеряет свою форму и привлекательный вид.

Чтобы распушить пуховик после длительного хранения, можно воспользоваться одним из следующих способов.

1. Положить пуховик в сушильную машину или в барабан стиральной машины вместе с мячами для большого тенниса. Достаточно будет взять 3-4 мячика. Если вещь не влажная, а просто залежалась в шкафу, то выставьте в сушильной машине наименьшую из возможных температуру сушки и наиболее щадящий режим.

Со стиральной машинкой принцип такой же – нужно включить режим отжима на наименьших оборотах.

Теннисные мячи лучше не пытаться заменить мячиками для настольного тенниса – они слишком легки для такой задачи.

2. Наполнитель, который сбился из-за неправильного хранения, можно также размять руками. Но это будет дольше по времени, ведь придется обработать каждый участок отдельно.

3. Если наполнитель в вашем пуховике не сбился, но вещь после длительного хранения выглядит не совсем "в форме", можно повесить ее на вешалке на балконе и оставить там висеть в течение ночи. Холодный воздух поможет пуховику вернуть свой свежий вид.

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