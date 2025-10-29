Укр
Читать на украинском
Как заточить маникюрные ножницы в домашних условиях: будут как новые

Виталий Кирсанов
29 октября 2025, 14:56
334
С течением времени режущие кромки ножниц притупляются, но выбрасывать их не нужно.
Как заточить маникюрные ножницы в домашних условиях
Как заточить маникюрные ножницы в домашних условиях / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Заточка ножниц с помощью алюминиевой фольги
  • Заточка ножниц наждачной бумагой
  • Как сохранить ножницы острыми

Хорошие маникюрные ножницы служат долго, но всё же со временем теряют остроту, из-за чего плохо срезают ногти. Чтобы заточить ножницы в домашних условиях можно использовать алюминиевую фольгу или наждачную бумагу. Главред расскажет, как это работает.

Автор Youtube-канала "Здравый Смысл" также рассказал, как как заточить маникюрные ножницы своими руками.

видео дня

Заточка ножниц с помощью алюминиевой фольги

С течением времени режущие кромки ножниц притупляются. Но выбрасывать их не нужно. Попробуйте порезать тупыми ножницами алюминиевую фольгу, это работает не хуже точильного камня.

Что и как нужно сделать:

Положите перед собой кусок алюминиевой фольги размером с лист бумаги формата A4.Сложите его в три-четыре раза.Сделайте ножницами в фольге несколько надрезов. Проверяйте на листе картона или бумаги, насколько ножницы уже заточились. Обычно достаточно десяти надрезов, чтобы ножницы вновь стали острыми.

Заточка ножниц наждачной бумагой

С помощью обычной наждачной бумаги также можно быстро наточить режущие инструменты. Однако наждачка не должна иметь слишком крупнозернистую структуру поверхности. Идеально подходит зернистость от 120 до 180 (обычно указана на упаковке).

Сделайте ножницами несколько надрезов на листе наждачной бумаги.Поскольку наждачная бумага зернистая только с одной стороны, вам придется несколько раз поворачивать ножницы, чтобы равномерно заточить два лезвия.Проверьте результат заточки на куске картона или бумаги.Протрите ночницы тканью, чтобы удалить остатки шлифовки.

Как сохранить ножницы острыми

Вы можете повторять заточку двумя способами по мере необходимости. Если вы часто используете ножницы, будет достаточно затачивать их описанными методами раз в две недели - процесс не займет много времени, а лезвия будут оставаться острыми.

Обратите внимание, что домашняя заточка дает лишь кратковременный результат. Более того, если вы пользуетесь дорогими профессиональными инструментами, лучше не рисковать их испортить и сразу же обратиться за помощью к профессионалам.

Как как заточить маникюрные ножницы своими руками

ножницы лайфхак
