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Как заточить нож с помощью камня: простые лайфхаки

9 октября 2020, 15:50

Нож можно легко заточить с помощью точильного камня, хонинговального стержня или даже кофейной кружки.

нож
Нож можно легко заточить с помощью точильного камня, хонинговального стержня или даже кофейной кружки/ УНИАН

Работа и разделывание тупым ножом может быть опасно. Необходимость усерднее работать, чтобы разрезать то, что вы режете, означает, что у вас больше шансов порезаться.

К счастью, нож можно легко заточить с помощью точильного камня, хонинговального стержня или даже кофейной кружки.

Содержание

Использование точильного камня или алмазного камня

Выберите угол для заточки ножа. Если вы уже знаете, под каким углом заточен ваш нож, вы, вероятно, захотите снова заточить его под этим углом. Заточка под другим углом займет значительно больше времени и может потребовать несколько раз, прежде чем любые грубые углы будут сглажены. Если вы не знаете текущий угол, спросите производителя вашего ножа или обратитесь в специализированный магазин ножей, чтобы определить, какой угол подходит для вашего ножа. Если вам нужно принять решение интуитивно, выберите угол от 10 ° до 30 ° с каждой стороны. Меньшие углы делают кромку более острой, которая не сохраняется так долго. Более крутые углы более долговечны, поэтому 17 ° - 20 ° - хороший компромисс между ними.

Использование хонингового масла

Смажьте точильный или алмазный камень небольшим количеством минерального масла. Попробуйте найти хонинговальное масло, легкое минеральное масло. Хонинговальное масло будет смазывать точильный камень, облегчая прохождение лезвия ножа по камню, а также предохраняя стальную стружку (побочный продукт заточки) от забивания пор камня.

Ознакомьтесь с инструкциями производителя вашего камня относительно смазки. Наиболее распространенными точильными камнями являются карборундовые камни, которые предназначены для использования во влажном или сухом виде. Многие из них разрушаются при взаимодействии с маслом, но некоторые из них предварительно смазаны маслом или специально предназначены для работы с ним и обычно обозначаются как "масляные камни".

Использование направляющей

Если возможно, используйте направляющую для регулировки угла наклона кромки. Направляющая для заточки - это небольшой инструмент, который помещается под нож для поддержания постоянного угла при царапании ножом по поверхности камня. В противном случае вам придется контролировать угол вручную, что сложно и требует четкого восприятия углов.

Один из самых сложных аспектов заточки ножа - получение правильного угла. Чтобы облегчить этот процесс, попробуйте закрасить кончик лезвия с обеих сторон. Затем во время заточки проверяйте, двигается ли маркер во время процесса.

С чего начинать?

Начинать надо с края камня с большей зернистостью. В общем, точильные камни и алмазные камни имеют разную зернистость с каждой стороны. Сторона с грубым зерном используется для шлифования стали, а сторона с мелким зерном - для заточки ножа. Процесс шлифования идет первым, поэтому вы начинаете со стороны грубого зерна.

Как происходит заточка ножа?

Для получения симметричной кромки заточите нож, проведя им по камню в противоположном направлении, чтобы срезать тонкий слой с камня. Это позволяет образовывать заусенцы и продлевает жизнь камня.

Переверните нож и заточите другую сторону лезвия, пока не получите новую кромку. Самый простой способ определить, что вы удалили достаточно металла, - это затачивать до тех пор, пока не появится заусенец, особенность, которую сталь естественным образом образует, когда один скос шлифуется до тех пор, пока он не встретится с другим.

Заусенцы, как правило, слишком маленькие, чтобы их можно было увидеть, но вы можете почувствовать, как они царапают / цепляются за большой палец, если провести от края (тупой стороной ножа к острой). Более мелкие камни дают меньшие заусенцы, но они все еще есть.

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