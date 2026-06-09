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Зачем опытные хозяйки кладут мел в шкаф: копеечный лайфхак

Руслана Заклинская
9 июня 2026, 15:59
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Это недорогое средство работает не хуже профессиональных осушителей.
Зачем опытные хозяйки кладут мел в шкаф: копеечный лайфхак
Зачем кладут мел в шкаф / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • По каким причинам в шкафах и комодах появляется избыточная влажность
  • Для чего в шкаф кладут мел
  • Куда именно в шкафу лучше класть мел

Часто при открывании шкафа ощущается тяжелый, затхлый воздух. Запах в шкафу и избыточная влажность — распространенные проблемы, с которыми сталкиваются жильцы как старых домов, так и современных новостроек.

Главред узнал, как эту проблему можно решить без дорогой бытовой химии и осушителей воздуха.

видео дня

Откуда берутся влага и запах в шкафу

Шкафы и комоды обычно представляют собой закрытые пространства без надлежащей циркуляции воздуха. Если положить на полку даже слегка недосушенную вещь или развесить сезонную одежду в период затяжных дождей, внутри начинает скапливаться конденсат.

Чрезмерная влажность приводит к:

  • появления неприятного запаха сырости, который быстро впитывается во все вещи.
  • размножению грибка и плесени на стенках мебели.
  • повреждения тканей (особенно натуральной шерсти, меха и хлопка).

Для чего кладут мел в шкаф

Мел — простое и доступное средство, которое помогает уменьшить влажность в шкафу и избавиться от затхлого запаха, утверждает Боб Вила. Благодаря своей пористой структуре она хорошо впитывает лишнюю влагу из воздуха, поэтому ее часто используют как профилактический лайфхак в быту.

Как избавиться от плесени на стенах
Как избавиться от плесени на стенах / Инфографика: Главред

Чтобы эффект был заметным, достаточно разложить несколько кусочков мела на полках шкафа или в ящиках. Также его можно оставлять в коробках от обуви или местах хранения обуви, поскольку там влага скапливается быстрее всего.

Смотрите видео о том, как бороться с плесенью:

Устраняет ли мел плесень

В то же время важно понимать, что мел не устраняет уже имеющуюся плесень и не является средством для ее уничтожения. Если грибок уже появился, нужны другие методы очистки. Мел же работает именно как профилактика — он помогает предотвратить появление сырости и неприятного запаха в закрытом пространстве.

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О личности: Боб Вила

Боб Вила — американский телеведущий, эксперт по ремонту и обустройству жилья, один из самых известных популяризаторов DIY-культуры (do it yourself — "сделай сам"). Боб Вила стал известен благодаря телевизионным программам о ремонте и реконструкции домов. Наибольшую популярность ему принесло шоу "This Old House", которое выходило с конца 1970-х годов и было одним из первых телепроектов, посвященных реальному процессу восстановления старых домов в формате "пошагового ремонта".

Впоследствии он запустил собственные программы, в которых продолжил тему ремонта, дизайна интерьера и практических советов для владельцев жилья.

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