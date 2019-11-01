Майк Шинода из Linking Park записал трек для фильма Аванпост

Майк Шинода записал трек для фильма Аванпост / скриншот

Новый российский фильм Аванпост выходит 21 ноября. Знаменитый музыкант после ознакомления с материалами фильма, согласился записать трек для него, который шоураннеры тут же положили на видеоряд.

Создатели в восторге того, что уговорили самого Майка Шиноду записать им трек, и даже поспешили похвастаться его причастностью.

"Когда режиссер фильма Егор Баранов прислал мне отрывок из фильма, у меня в голове сразу же появилась идея, какую песню я хотел бы для него записать. Напряжение и тревожная обстановка фильма мгновенно нашли отклик в моем сердце", - сказал Шинода.

Многие критики уже с оценили иронию названия песни - fine. Но как и фильм, новую песню стоит оценивать лично.

Режиссером картины выступил Егор Баранов, а сценаристом — Илья Куликов. Продюсерские функции на себя взяли Premier Studios и ТВ-3.

Главные роли исполнили Алексей Чадов, Лукерья Ильяшенко, Пётр Федоров и Светлана Иванова.

Mike Shinoda — fine — ОST фильм Аванпост 2019 смотреть онлайн:

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