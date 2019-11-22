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Идеальная ложь 2019: Агата Кристи умноженная на Рекса Стаута в квадрате

Александр Галаджий

журналист

22 ноября 2019, 14:59

На экраны в Украине вышел настоящий детектив Идеальная ложь, сняты по мотивам одноименного романа. Что было в фильме Идеальная ложь, и как смотреть в Киеве - читайте на Главреде.

Идеальная ложь 2019
Идеальная ложь 2019: рецензия и обзор / New Line Cinema

Фильм Идеальная ложь 2019 вышел на экраны 21 ноября. Главные актеры картины - Иэн МакКеллен и Хелен Миррен вытворяют на экранах невероятные вещи.

Фильм Идельная ложь, либо Хороший лжец - драматический триллер, но в конце вполне тянет на психологический - судя по кульминации, развязке и финале.

Основанный на романе Николаса Серла фильм Хороший лжец, или Идеальная Ложь в украинском варианте перевода, вначале сильно озадачивает нас, и сбивает с толку.

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Смотреть фильм о романе между старичками - не самое лучшее занятие, но со временем, нам показывают, что герой Иэна МакКеллена - тот еще пройдоха и аферист.

Рой Кортни - именно его играет актер, оказывается не просто не таким простым пройдохой, а опасным преступником и убийцей. Однако, даже то, что в конце жизни ему становится жаль людей, и просыпается какая-то совесть, не помогает персонажу элементарно выжить.

Нацист с хорошим английским в юности изнасиловал девушку и одним доносом разбил всю ее жизнь. Позже он воспользовался английской спецоперацией и перебрался в Британию, где взял имя британца и прожил почти 60 лет.

Идеальная ложь 2019
Идеальная ложь 2019: Актеры и сюжет / New Line Cinema

Все было бы хорошо, но никогда не стоит обижать женщин. Изнасилованная 60 дет назад девочка потратила полжизни, чтобы его вычислить и жестоко расквитаться. А при чем тут Хлен Миррен и ее героиня? Она же просто паинька в этом фильме - как обычно, милая, тихая, кроткая... пока не отвернешься.

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Если хотите узнать, какую страшную месть может придумать женщина - обязательно посмотрите фильм.

В фильме традиционно будут шутки про русских, про Путина, водку, балалайку и СССР. А вот про нацистов вопрос поставлен очень серьезно, даже с заделом под псевдо-историческое расследование.

Идеальная ложь 2019
Идеальная ложь 2019: билеты и сеансы в Киеве / New Line Cinema

Что можно сказать про игру актеров - Рассел Тови и Джимми Картер почти не имеют значительной роли - весь фильм вытягивают Иэн  МакКеллен и Хелен Миррен, которые весь фильм танцуют смертельное танго.

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Идеальная ложь 2019 смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Однако, фильм по сюжету и смыслу не тянет выше 6,5/10. Если музыка, развязка и игра актеров на высоте, то все остальное время мы можем просто скучать из-за истории о том, как дед-злодей обделал милую старушку - первая половина фильма вышла слишком неубедительной.

Идеальная ложь 2019
Идеальная ложь 2019: сюжет / New Line Cinema

Идеальная ложь: сеансы и билеты в Киеве

Премьера фильма Идеальная ложь состоялась 21 ноября, и тогда же начался показ ленты. Посмотреть Идеальная ложь можно будет во всех кинотеатрах Киева. Билеты и цены на Идеальная ложь представляем ниже:

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  • Cinema Citi – от 80 до 130 грн. Сеансы в VIP-зале 500 грн
  • Multiplex предоставляет билеты от 50 до 215 грн в зависимости от кинотеатров
  • Wizoria – от 80 до 110 грн
  • Баттерфляй Ультрамарин – от 80 до 120 грн в зависимости от кинотеатров
  • Днепр (Ленинград) – 60-75 грн
  • Жовтень – 55-105 грн
  • им. Шевченко – 40–70 грн
  • Киевская Русь – 40  грн – 85 грн
  • Киото (Россия) – 55 грн – 70 грн
  • Лейпциг – 50 грн – 80 грн.
  • Линия кино – 60 грн – 80 грн
  • Оскар – 80 грн – 120 грн в зависимости от кинотеатров
  • Флоренция – 60 грн – 100 грн.

Смотреть онлайн Идеальная ложь 2019 пока что не получится, потому как официальная версия на DVD и Blue-Ray выйдет нескоро. Из-за борьбы с пиратством редакция не станет рекомендовать фильм Идеальная ложь 2019 смотреть онлайн или скачивать торрент.

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