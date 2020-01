Пила 9: дата выхода, актеры и роли фильма

Пила 9 - дата выхода / screenshot

Новый фильм из франшизы Пила Spiral: from the book of Saw выходит под названием Пила 9 14 мая 2020.

Пилу 9 снимает режиссер Даррен Линн Боусман им продюсеры Орен Каулз и Марк Бург, которы набрали весьма примечательный актреский состав.

Прокатчик решил сократить оригинальное название Spiral: From the Book of Saw до простой и понятной Пилы 9.

Плюс состоит в том, что снял фильм Боусман, режиссёр 2-4 частей франшизы.

Съемки 9 Пилы проходили с июня по август 2019, но в прокат фильм выходит только в мае 2020. Окончательный монтаж и обработка в этот раз заняла почти полгода. Причем, это еще цветочки. Изначально Lionsgate планировала выпускать в октябре 2020, но в итоге перенесла дату релиза из-за нового Хеллоуина в 2020 году.

Пила 9 - актеры и роли

Крис Рок - Детектив Зик

Сэмюэл Л. Джексон - Маркус, отец Зика

Макс Мингелла - Уильям Шенк

Марисоль Николс - Анги Гарза

Пока что у Пилы 9 нет официальных постеров и трейлера - на сайте imdb фильм числится как неназванный проект.

