Евровидение 2026: три страны-соседи Украины объявили о возвращении на конкурс

Страны, которые ранее отказались от участия в Евровидении, изменили свое решение.

https://glavred.info/movies/evrovidenie-2026-tri-strany-sosedi-ukrainy-obyavili-o-vozvrashchenii-na-konkurs-10711904.html Ссылка скопирована

Вы узнаете:

Когда состоится Евровидение 2026

Какие страны вернутся на конкурс

Евровидение приближается: в мае 2026 года начнется 70-й юбилейный песенный конкурс, который состоится в Вене, Австрия. Несмотря на все скандалы, которые сопровождают Евровидение, аж три страны объявили о возвращении на шоу. Главред расскажет, кто именно снова примет участие в юбилейном конкурсе.

Румыния - возвращение к конкурентному нацотбору

Румыния объявила о возвращении на "Евровидение-2026" после двухлетнего перерыва. Вещатель TVR сообщил, что за это время страна работала над усовершенствованием внутреннего отбора и теперь готова снова представить себя на международной сцене. Представители страны подчеркнули, что цель - создать конкурентный нацотбор и выбрать артиста, который достойно представит Румынию на юбилейном 70-м песенном конкурсе в Вене.

видео дня

"Мы предложили возобновить участие Румынии в песенном конкурсе "Евровидение", потому что за два года отсутствия у нас было время лучше понять, что нам нужно изменить, чтобы иметь более конкурентный процесс отбора и шоу, соответствующее масштабу конкурса", - заявил вещатель.

Болгария - преодоление финансовых трудностей

Болгария официально возвращается на юбилейное 70-е "Евровидение", которое состоится в 2026 году в Вене. После трехлетнего перерыва, вызванного финансовыми трудностями, страна снова будет участвовать в песенном конкурсе. На официальной странице "Евровидения" уже поздравили Болгарию с возвращением, опубликовав видео с лучшими моментами ее выступлений под песню Poli Genova - If Love Was a Crime.

"Добро пожаловать, Болгария! Они присоединятся к нам на 70-м "Евровидении" в Вене в 2026 году", - написали на странице Евровидения.

Молдова - обновленный формат национального отбора

Молдова официально подтвердила свое возвращение на "Евровидение-2026". После заявлений Румынии и Болгарии страна также решила снова принять участие в конкурсе, пропустив нынешнее шоу в Швейцарии. Как сообщила компания "Телерадио-Молдова", решение было принято после консультаций с представителями музыкальной индустрии. Организаторы также планируют обновить формат Национального отбора.

"Возвращение Молдовы на конкурс напоминает нам о силе нашего сообщества, силе ценностей и о том, что на самом деле означает быть объединенными через музыку", - отметил директор Международного конкурса Мартин Грин.

Где состоится Евровидение 2026 - смотреть видео:

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-м.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред