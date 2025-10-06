Укр
Финальный кадр снят: завершились съемки приключенческого сериала 2+2 "Выговский"

Элина Чигис
6 октября 2025, 12:37
10
Сериал "Выговский"
Сериал "Выговский" / коллаж: Главред, фото: пресс-служба 2+2

На съемочной площадке восьмисерийного приключенческого сериала канала 2+2 с рабочим названием "Выговский" бушевали шпионские интриги, драматические измены, неожиданные открытия, удивительные изобретения, любовные перипетии и щедрая порция юмора.

Основными локациями стали Музей под открытым небом в Пирогово, замок-музей Радомысль, "Мамаева слобода" и парк "Киевская Русь". Именно здесь снимали масштабные сцены турниров и ярких ярмарок. В последний съемочный день актеры и вся команда не скрывали эмоций.

Сериал "Выговский"
Сериал "Выговский" / фото: пресс-служба 2+2

"Завершились съемки сериала "Выговский", где я сыграл доброго и смешного изобретателя Ореста, которого очень полюбил. Съемки для меня всегда, как маленький праздник. Они случаются со мной не так часто, но именно поэтому становятся особенными. Каждый раз для меня важно, чтобы сошлись все звезды: режиссер, сценарий, команда. Потому что кино - это всегда о совпадении. О доверии. Об энергии, которая рождается между людьми и растет в кадре. Но самое главное - это люди, которые стали очень дорогими моему сердцу",- отметил актер театра и кино Виталий Ажнов и добавил, что почувствовал эмоции, как в летнем лагере, когда не хочется расставаться и хочется остаться на следующую смену.

видео дня
Сериал "Выговский"
Сериал "Выговский" / фото: пресс-служба 2+2

К звездному ансамблю актеров Артема Плендера, Виталия Ажнова, Дарьи Легейды, Катарины Файн, Александра Яремы, Владимира Филатова присоединился и известный телеведущий Алексей Суханов. Он сыграл Писаря при Кошевом - человека, который умело владеет словом, остро замечает недостатки и не боится шутить даже в самые напряженные моменты. Его персонаж - это не только хранитель документов и печатей, но и тот, кто влияет на ход событий, ведь его слово может изменить судьбу героев.

Сериал "Выговский"
Сериал "Выговский" / фото: пресс-служба 2+2

Как признается Алексей, сразу согласился на съемки, поскольку почувствовал, что этот персонаж вполне созвучен ему по характеру. На площадке Суханов много шутил, но с командой "мотор" сразу мастерски перевоплощался в своего персонажа.

"Писарь при Кошевом - достаточно влиятельный человек, с чувством юмора. Он всегда в водовороте событий, мастерски владеет словом, может остро отреагировать на недостатки, умеет замечать детали и просчитывать последствия, особенно в отношении северного соседа - так называемой Московии. В сериале есть много параллелей с современной историей. В этом и есть ценность любого произведения, это помогает разобраться в настоящем. Считаю, нам нужно делать выводы из нашей истории и не повторять ошибок прошлого, если мы хотим строить европейскую, современную, успешную Украину",- рассказывает Алексей Суханов.

Сериал "Выговский"
Сериал "Выговский" / фото: пресс-служба 2+2

Ради роли Суханову пришлось немного подправить прическу, сделать ее более соответствующей периоду начала XVII века, ведь события, хоть и вымышленные, разворачиваются именно в это время и рассказывают о приключениях молодого Выговского.

"Мне это так понравилось, что решил и в повседневной жизни ходить именно так. В костюме писаря я чувствую себя комфортно и немного даже забавно, потому что очень много деталей гардероба, к которым нужно привыкнуть. Кроме того, у персонажа есть атрибуты - каламар, клейнода, которая является символом власти, пирнач, литавры, флаги. Это очень ответственный человек",- говорит Алексей Суханов.

А Кошевого сыграл актер Полтавского академического музыкально-драматического театра имени Гоголя Владимир Филатов. В соответствии со статусом, герой имеет роскошные костюмы, украшенные мехом, головной убор дополняет перо, драгоценные камни. Для Кошевого, как для всех главных героев, специально шили костюмы, учитывая ткани, крой того времени.

"Когда надеваешь этот костюм, продуманный до деталей, сразу чувствуешь себя в другом статусе. Такая ответственность, внимательность, значимость появляется. Для меня Кошевой - патриот, государственник. Для него, видимо, кумиром является Ярослав Мудрый, которого называли тестем Европы. Вот он и себе решил отдать дочь замуж за европейца, устраивал такую брачную дипломатию. А что из этого получилось, зрители уже увидят во время премьеры",- интригует Владимир Филатов.

Сериал "Выговский"
Сериал "Выговский" / фото: пресс-служба 2+2

На площадке актер удивил своим умением ездить верхом. Скромно признается, что давно этого не делал, но после нескольких репетиций держался, как искусный всадник.

"Я учился ездить верхом где-то лет в 18. Когда у меня спросили, смогу ли - конечно, могу. Полчаса тренировок, и все вспомнилось. Конечно, галопом я похвастаться не могу",- признается актер.

Напомним, "Выговский" - приключенческий сериал, события которого разворачиваются в первой половине XVII века. Это не воспроизведение исторических событий, а вымышленная история. Лента рассказывает о шпионе, который после разоблачения, чтобы избежать казни, вынужден согласиться на провальное задание. Иван Выговский - молодой красавец-дипломат, который привык к интригам, светским балам и кулуарной политике в Варшаве. По приказу Гетмана Выговский отправляется на хутор вблизи Батурина, где его ждут интриги, измены и амурные приключения. Среди хаоса он должен возвести сторожевую заставу, пункт сопротивления, чтобы противостоять возможному московскому нападению. Иван вынужден прибегать к хитрости, чтобы мотивировать жителей хутора, которые отказываются верить в потенциальное наступление врага.

Сериал "Выговский"
Сериал "Выговский" / фото: пресс-служба 2+2

Лента создается при содействии Государственного агентства по вопросам кино. Производством сериала по заказу канала 2+2 занимается ООО ТЕТ-Продакшн.

Режиссер: Семен Горов. Авторы сценария: Владимир Москалец, Сергей Карпенко, Наталья Волынская, Елена Партыка, Семен Горов. Продюсеры: Аким Галимов, Сергей Кизима. Шоураннеры Сергей Карпенко, Владимир Москалец. Автор идеи: Сергей Кизима.

Следите за анонсами и обновлениями на официальном сайте телеканала 2+2 и социальных страницах Facebook, Instagram.

