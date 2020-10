Little Big записали кавер для фильма Борат-2

Little Big / Instagram

Российская шок-панк группа Little Big призналась, что приняла участие в создании фильма Борат-2, который вызвал скандал в Казахстане еще до премьеры.

Группа Little Big перепели знаменитую песню для саундрека фильма.

"Записали кавер версию "Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)" C+C Music Factory специально для трейлера кинофильма Борат 2.Премьера 23-го октября на Amazon Prime", - написал Little Big в своем Instagram, и добавили само видео с песней.

Напомним, что Борат-2 - скандальній фильм с Сашей Бароном Коэном про политику в США, однако сюжет вращается вокруг Кахастана и путешествия журналиста Бората с его дочкой.

Фильм Борат-2 выходит 23 октября на Amazon Prime. Полное название фильма - "Борат - Дар порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу, чтобы сделать лучше недавно истощенному государству Казахстан".

Фильм Борат вышел в 2006 году. В центре сюжета — казахстанский журналист Борат Сагдиев, который отправляется в США, чтобы снять об этой стране документальный фильм.

Фильм собрал в прокате почти $262 миллиона по всему миру.