"Не имеет аналогов в мире": Янович и Хоменко удивили своим решением

Женя Янович развивает свое творчество.

Янович и Хоменко создали новый проект

Когда начнутся сьемки

Соучредитель студии "Мамахихотала" Евгений Янович и основатель творческого объединения МУР Александр Хоменко начинают работу над проектом "Протагонисты".

Как сообщают в Сети, первая съемка пройдет 22 октября, а продажа билетов уже началась.

Со слов Яновича и Хоменко, они организовали культурный батл о главных героях нашей истории.

"Это оригинальный формат, который был разработан мной и Сашей и который не имеет никаких аналогов в мире. Если шоу "20:23" и стоило закрывать, то именно ради такого! ", - отметил Евгений.

Пока все детали проекта в секрете, но известно, что сьемка состоится в Киеве в Origin Stage.

"У нас много легкого, комедийного контента. Появляется все больше образовательного, серьезного, но мы предлагаем что-то посередине, еще и построенного на извечной украинской традиции – перечанні! На самом деле очень много усилий приложено, чтобы это было между всех возможных жанров. Здесь вам и монолог с актерской подачей будет, и презентация с архивными фото, и выезды в 5 утра, в стиле бравых корреспондентов региональных новостей", - добавил Александр Хоменко.

О персоне: Евгений Янович Евгений Янович – украинский актер, сценарист и соучредитель студии "Мамахохотала". 4 мая 2023 года начал шоу "20:23", в котором приглашает разнообразных гостей к разговору. Приобщается к волонтерским собраниям в поддержку ВСУ.

