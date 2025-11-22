Африка треснет пополам: раскрыты пугающие последствия будущего раскола

Раскол развивается вдоль Восточноафриканского рифта — одной из крупнейших тектонических зон на планете.

Африка раскалывается на два крупных фрагмента

Через 5–10 миллионов лет континент окончательно разделится

Африка очень медленно, но неизбежно раскалывается на два крупных фрагмента, и этот тектонический процесс, по мнению ученых, стартовал десятки миллионов лет назад.

Специалисты проанализировали геомагнитные данные и выявили новые свидетельства того, что между Африканской и Аравийской плитами продолжается постепенное расхождение, сообщает Daily Mail.

Согласно их прогнозам, через 5–10 миллионов лет континент окончательно разделится на две самостоятельные массивные плиты, а на их стыке появится новый океан.

Раскол развивается вдоль Восточноафриканского рифта — одной из крупнейших тектонических зон на планете, протяжённостью около 6 400 километров. Эта гигантская трещина, идущая от территории Иордании к юго-западу через Восточную Африку и заканчивающаяся в Мозамбике, буквально "расшивает" континент.

Когда процесс достигнет своей финальной стадии, Африка распадётся на две основные части. К западному, более крупному блоку будут относиться территории большинства нынешних государств, включая Египет, Алжир, Нигерию и Намибию. Восточный сегмент окажется значительно меньше и будет включать Сомали, Танзанию, Кению, Мозамбик и большую часть Эфиопии.

Учёные предполагают, что по линии будущего раскола, где сейчас расположены озёра Туркана и Малави, постепенно сформируется новый океанический бассейн.

В рамках исследования внимание было сосредоточено на регионе Афар — уникальном месте, где сходятся три крупных тектонических разлома: Красного моря, Аденского залива и Эфиопского рифта. Этот район считается зоной, в которой процесс отделения находится в начальной стадии и наиболее заметен.

Исследователи изучили магнитные измерения, выполненные ещё в 1968–1969 годах, и сопоставили их с современными методами анализа. В результате удалось обнаружить новые данные о структуре магнитного поля земной коры. Оказалось, что древние полосы океанического дна проходят между Африкой и Аравией, что служит доказательством медленного, но постоянного растяжения континентальной коры.

Хотя такие изменения измеряются миллионами лет, скорость расхождения на северном участке рифтовой зоны составляет всего от 5 до 16 миллиметров в год.

Угроза землетрясений: что говорят ученые

Одним из наиболее поразительных сейсмических событий, зафиксированных в истории, считается землетрясение в районе Нью-Мадрида, которое произошло в 1812 году. По нынешним оценкам, его сила могла составлять от 7,5 до почти 9 баллов. Это явление нанесло огромный ущерб: местами река Миссисипи даже изменила направление своего течения, а колебания земной поверхности распространились на площадь свыше 2,5 миллионов квадратных километров. Если бы подобный толчок произошёл сегодня, города, расположенные на слабых песчаных основаниях — например, Мемфис и Сент-Луис — могли бы буквально провалиться в грунт.

