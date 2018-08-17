Украинское образование в нынешнем виде – это абсурд

Все эксперты отмечают что общий уровень образования молодежи по сравнению с их сверстниками 30-летней давности катастрофически снизился. В массе своей молодежь уже ничего не знает о физике, химии, истории, биологии, географии, математике и т.д. Многие путаются даже в таблице умножения и, как показывает ЗНО, половина выпускников не в состоянии выполнить даже самые элементарные упражнения на сокращение дробей (см. статью)

Вне всякого сомнения эта тенденция носит объективный характер и отражает изменение характера труда в нынешней Украине по сравнению с Украиной Советской. Это проявление общественной саморегуляции - если в советское время большинство трудоустраивалось или стремилось трудоустроиться на производстве или в многочисленные КБ и НИИ, почтовые ящики (кто знает, тот поймет), то сейчас основная часть населения трудоустраивается в сфере услуг и торговли, где напряжение интеллекта не требуется, а требуются примитивные навыки, стандартные и вежливые манеры поведения, как на кассе в "Метро".

Украина промышленная закончилась. Вместе с ней закончился и высокий образовательный уровень всего населения. На смену ей пришла Украина торгово-сервисная с ее примитивным уровнем образования. И 12-летка в школе для новой Украины, которую так настойчиво проталкивает Гриневич, совершенно не нужна.

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Нам не нужно копировать европейскую систему образования. Это глупое подражательство и бессмысленное раздувание бюджета, которое Украина, как самая бедная страна Европы, себе позволить просто не в состоянии.

У нас ведь не такая высокотехнологичная экономика , как в ЕС. И она такой не будет в ближайшие 30-40 лет. А может быть и никогда не будет. Наука умерла и мы никогда не будем создавать инноваций. Как справедливо заявил бывший посол США в Украине Пайет будущее Украины - это аграрная страна. Мы добавим: аграрно-сырьевая с примитивными технологическими укладами 3 и 4 уровней, как в Африке

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85-90% молодежи в ближайшие 10-15 лет обречены сидеть на базарах, в торговле или стать заробитчанами. Многие девушки потянуться на панель: кто в Украине, а кому повезет - в Европе, на худой конец - в Турции. Зачем им 12 лет слушать то что они не понимают и забывают через пол часа после урока? 12-летка для Украины - это абсурд. Точнее обычное надувание бюджета для разворовывания чиновниками. Интерес министерства просвещения понятен, но для общества достаточно будет обычной 8-летки. Это и практично и посильно для бюджета

А те родители , которые настроены по серьезному в отношении своих детей, все равно не будут связываться с убогим государственным украинским образованием, которое может только искалечить, но не в состоянии дать никакого образования.