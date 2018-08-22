Главным вопросом РФ стал - что будет с Россией после Путина / newsonline24.com.ua

Главный вопрос России не в том, кто будет после Путина. Главная проблема РФ – что будет после Путина.

В современной России нет средств массовой информации, тех самых, которые объясняют стране страну. Все вытеснено Украиной. В итоге Россия стала страной, которая сама себя не знает.

В добавок – это государство без экономики, вся экономика – это труба и небольшие полипы на ней. Будущее страны зависит от цен на сырье.

Читайте такжеРоссияне, снимите лапти, двадцать первый век на дворе!К тому же, Россия – это страна без коллективной этики. Церковь легла под власть, а школа превратилась в фабрику по производству дипломов и лояльности.

Про суды и парламент лучше и вовсе не вспоминать.

А еще Россия – это страна без международно признанных границ. Аннексия Крыма пробила брешь в этой самой линии, и этот вопрос вовсе не закрыт, кто бы что не думал.

И это важно, потому что сила любой страны - не в боеголовках и не способности кошмарить соседей. Сила страны в том, насколько она способна быть территорией развития собственного населения. А для этого нужны институты, те самые, которые Кремль последовательно разрушил.