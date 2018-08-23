Нужно наконец признать полную катастрофу украинского образования

Иван Примаченко

сооснователь образовательных курсов Prometheus

23 августа 2018, 14:23

Образовательная пропасть - это больше не громкие слова или спекуляции, это факт, который зафиксирован на ВНО.

ВНО, внешнее независимое оценивание
Украинские школьники провалили ВНО / abiturient.in.ua

Думал, что меня уже сложно чем-то удивить в украинском образовании, но результаты ВНО в этом году поразили.

Почти половина (47.5%) школьников не знает, в каком городе расположено здание, изображенное на картинке. 

30% участников тестирования считают, что Украина является федерацией, конфедерацией или союзным государством. Только 16,8% участников знает, что по летописной легенде князь киевский Владимир Святославич в 988 году выбирал новую религию среди христианства, ислама и иудаизма. При том, что другими вариантами ответов были: "индуизм", "буддизм", "даосизм" и "конфуцианство".

Читайте такжеУкраинское образование в нынешнем виде – это абсурд65% участников тестирования по украинскому языку и литературе не увидели лексическую ошибку в словосочетании "на наступній неділі". Лишь 20% школьников смогли правильно определить, что среди слов "позначка, центнер, довідник, каталог" ударение на второй слог падает именно в слове "довідник".

69% участников не смогли найти наибольшее значение функции по приведенному графику. 48% участников тестирования по математике не смогли сократить дробь (2а + 2)/2.

56% участников не знают, что сила ветра зависит от разницы атмосферного давления. 38,8% участников считают, что меньшее количество суммарной солнечной радиации в западных областях Украины по сравнению с расположенными на тех же широтах восточными областями обусловлено меньшим углом падения солнечных лучей. Правильный вариант "больше облачных дней в течение года" выбрало лишь 37,3% школьников.

Читайте также1500-2000 грн за школьную форму: когда вести ребенка в школу в 2018 году и во сколько это обойдетсяНа вопрос "Авиалинии Антонова осуществляют более 35% перевозок крупногабаритных и сверхтяжелых грузов на мировом рынке, является официальным перевозчиком ООН. Что обусловливает высокую конкурентность этой компании?" только 28,3% участников дают правильный ответ "парк уникальных транспортных самолетов украинского производства". 36,3% считают, что это объясняется "мировым лидерством компании по количеству грузовых и пассажирских самолетов", 20,4% видят первопричиной "выгодное расположение базы авиакомпании в столичном регионе"!

Перед нами очередные свидетельства катастрофы украинского образования. Это больше не громкие слова или спекуляции – это факт, который зафиксирован на ВНО. В описанных выше результатах речь идет не о каких-то редких фактах или специфических навыках, а о базовых знания и логике. Что еще нужно, чтобы наконец признать образовательную пропасть, перед которой оказалась страна, и начать действительно радикальные реформы?

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Украина образование ВНО Иван Примаченко
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