Украина в процессе умирания постсоветского государства

Для тех, кто не замыкается только на примитивной межклановой возне в Украине, а желает понять будущее Украины на фоне широкого контекста происходящих исторических процессов на постсоветском пространстве, я написал три года назад пост. Так как прошедшие три года лишь усилили актуальность затронутой темы, я ее повторяю

Для понимания тех процессов, которые происходят сейчас в Украине и России, лучше всего воспользоваться трудами знаменитого английского историка Арнольда Тойнби, который исследовал закономерности возникновения, развития и распада империй.

Согласно Тойнби после распада Советской империи, на ее осколках образовались так называемые " универсальные государства". Они представляют собой как бы уменьшенные копии СССР, в которых совковая система продолжала существовать в своих еще более отвратительных формах, деградируя и разлагаясь. Совдепия не исчезла из отношений между властью и обществом после распада Союза и не могла исчезнуть так мгновенно. Она просто приспособилась к новым псевдо-рыночным и псевдодемократическим условиям и всячески борется за свое выживание.

Универсальные государства, по Тойнби, это промежуточные состояния между империей и ее полным распадом как особой цивилизации. Предыдущая цивилизация продолжает агонизировать и распадаться в универсальных государствах и в них она окончательно умирает. Дух Советского Союза, и в какой-то мере дух Российской империи, продолжает свое заключительное существование в своих обломках: в России, Украине, Беларуси, Казахстане, Армении, Азербайджане и т.д.

Каковы общие особенности универсальных государств (УГ), которые образовались на пространстве бывшего СССР?

1. Власть в УГ всегда захватывает так называемая псевдоэлита, которая составляет абсолютное меньшинство в обществе, и которая по своему характеру сильно напоминает элиту советского периода. Другого и быть не могло. Для такой псевдоэлиты, которая по сути является наднациональной паразитической кликой, УГ является средством самозащиты и сохранения своего доминирующего положения в обществе.

В России эту паразитическую псевдоэлиту возглавляет чекист Путин, в Беларуси - стойкий советский солдатик Батька, в Азербайджане - бессменный клан Алиевых, в Украине идет постоянная , бессмысленная и потешная драка за власть внутри псевдоэлиты.

2. Паразитируещее правящее меньшинство в УГ состоит из осколков старой советской номенклатуры, академических научных кругов, силовых органов, спецслужб, прикормленной творческой интеллигенции и обычного криминалитета, в какие бы одежды он не рядился: чиновника, олигарха, депутата или даже самого президента. Итальянский социолог Вильфредо Парето называл правящий класс УГ этикеточным в том смысле что для того чтобы проникнуть внутрь него нужно получить " добро", т.е. этикетку. Этот класс закрыт для посторонних, это каста, причем каста морально и нравственно вырождающаяся. От нее исходит дурной запах и ее члены передают друг другу социальный сифилис., заражающий всех вокруг: их родных и близких, жен, детей, любовниц и детей любовниц.

3. Как бы ни старалась псевдоэлита продлить жизнь УГ и свою роль в нем, все УГ продолжают разлагаться и обречены на смерть. С первых своих дней оно начинает агонизировать. Формы, в которых УГ будут умирать, могут быть различными. Это могут быть соседские войны, как между Россией и Грузией, Украиной и Россией, Арменией и Азербайджаном. Это могут быть национальные или буржуазные революции, это может быть полный распад территории и исчезновение страны с лица земли. Перед гибелью УГ могут пройти через военную диктатуру, фашизм, гражданские войны и даже геноцид. Но для меня очевидно что в процессе разложения остатков советской цивилизации распадутся Россия, Украина (уже частично процесс пошел), Беларусь и Казахстан. Грузия уже распалась. Все эти страны не выдержат мук умирания в нынешних, во многом административно нарисованных, границах.

4. УГ не имеет и не может иметь никакой идеологии, потому что оно находятся в заключительной фазе распада бывшей цивилизации. Спасаясь от неминуемой гибели УГ могут мимикрировать под какую-нибудь передовую или консервативную идеологию. Например, украинское УГ мимикрирует под западный либерализм, Россия - под тоталитарную империю времен Сталина, Беларусь под развитой социализм времен позднего Брежнева. И все трое выглядят смешно и нелепо.

Умирают все УГ, но украинское УГ сейчас умирает значительно быстрее чем в России, Беларуси, Казахстана и др в силу того, что оно испытывает огромное давление со стороны России и Запада, и в силу того ее элита оказалась самой безответственной на всем постсоветском пространстве.

Однако перед окончательной смертью наше УГ, скорее всего, пройдет и через войну с Россией, и конфликт с Польшей, и через националистическую шизофрению, и крестьянскую революцию, и диктатуру. И только тогда совковый дух и совковые традиции окончательно испустят дух на территории Украины, и она превратиться в нормальную страну

В России, Беларуси и Казахстане неизбежно будут происходить и уже происходят аналогичные процессы, но умрут они позже, в силу большей сплоченности их элит и отсутствия такого давления Запада на них как в Украине"

Эпилог: Когда председатель еврокомиссии Ж. К. Юнкер заявил, что в ближайшие 25 лет Украина не имеет шансов вступить в ЕС, он просто не захотел обижать чувства украинцев и оставил хоть какую-то надежду.