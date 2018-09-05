Только не Минск: почему переговоры по Донбассу нужно перенести

Влад Росс

Астролог

5 сентября 2018, 07:15

В Минске договориться об урегулировании ситуации в Украине будет невозможно.

минские соглашения
Минские соглашения

5 сентября – четвертая годовщина подписания первых Минских соглашений, так называемого "Минска-1". Несмотря на внушительный период, на протяжении которого действуют эти договоренности, сторонам так и не удалось достичь хоть какого-нибудь результата в их реализации. Минские соглашения так и не заработали, а, соответственно, ситуация на Донбассе остается прежней.

С точки зрения звезд, Минск – это обреченное место, где никакие переговоры не приведут ни к какому результату. 

К тому же, подписание первых Минских договоренностей было на "холостой" Луне, на Луне без хода. А это также говорит о том, что соглашения будут безрезультатными.

Ситуация с "Минском-1" похожа на историю Будапештского меморандума – он был подписан, но в дальнейшем ни коим образом не учитывался и не будет, как это и происходит сейчас.

Переговоры из Минска можно смело убрать, потому что там не будет достигнуто никаких благоприятных для Украины тенденций и договоренностей, которые были бы реализованы. Нужно искать новое место, где будут собираться переговорщики. Например, Вильнюс – это было бы замечательное место, где действительно могут быть достигнуты эффективные договоренности по урегулированию ситуации на Донбассе.


Читайте такжеСчастливчики Водолеи и лузеры Козероги. Гороскоп на сентябрь-2018 для каждого знака ЗодиакаЧто не так с Минском? С городом, в общем-то, все хорошо. Но Беларусь – страна под Козерогом. В этой стране сложно и проблематично принимать какие-либо полезные решения относительно именно Украины. Козерожья власть действует в пользу интересов России. Соответственно, получается, что Украина выступает в переговорах вообще не на своей территории. Потому в Беларуси договориться об урегулировании ситуации в нашей стране будет практически нереально.

Однако, если переговоры по этой теме будут вестись в другом городе, особенно – Вильнюсе, который находится под зодиакальным знаком Рака, то их результат будет блестящим. В таком случае могут сразу же родиться правильные и действительно нужные решения. Потому можно смело запустить на смену "минскому формату" абсолютно новый, например, "вильнюсский формат". Уверен, что если переговоры будут проходить в Вильнюсе, то сразу будут и эффективные договоренности, и мир в Украине.

В любом случае, из Минска переговоры нужно однозначно убирать. Хотя бы в Астану. Астана может также оказаться благоприятным для Украины городом, который позволит сформировать правильную для нас ситуацию. Но только не Минск.

Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

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Россия Минские договоренности Вильнюс Минские переговоры Минские соглашения Влад Росс Минск-1
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