Только не Минск: почему переговоры по Донбассу нужно перенести

Минские соглашения

5 сентября – четвертая годовщина подписания первых Минских соглашений, так называемого "Минска-1". Несмотря на внушительный период, на протяжении которого действуют эти договоренности, сторонам так и не удалось достичь хоть какого-нибудь результата в их реализации. Минские соглашения так и не заработали, а, соответственно, ситуация на Донбассе остается прежней.

С точки зрения звезд, Минск – это обреченное место, где никакие переговоры не приведут ни к какому результату.

К тому же, подписание первых Минских договоренностей было на "холостой" Луне, на Луне без хода. А это также говорит о том, что соглашения будут безрезультатными.

Ситуация с "Минском-1" похожа на историю Будапештского меморандума – он был подписан, но в дальнейшем ни коим образом не учитывался и не будет, как это и происходит сейчас.

Переговоры из Минска можно смело убрать, потому что там не будет достигнуто никаких благоприятных для Украины тенденций и договоренностей, которые были бы реализованы. Нужно искать новое место, где будут собираться переговорщики. Например, Вильнюс – это было бы замечательное место, где действительно могут быть достигнуты эффективные договоренности по урегулированию ситуации на Донбассе.



Читайте такжеСчастливчики Водолеи и лузеры Козероги. Гороскоп на сентябрь-2018 для каждого знака ЗодиакаЧто не так с Минском? С городом, в общем-то, все хорошо. Но Беларусь – страна под Козерогом. В этой стране сложно и проблематично принимать какие-либо полезные решения относительно именно Украины. Козерожья власть действует в пользу интересов России. Соответственно, получается, что Украина выступает в переговорах вообще не на своей территории. Потому в Беларуси договориться об урегулировании ситуации в нашей стране будет практически нереально.

Однако, если переговоры по этой теме будут вестись в другом городе, особенно – Вильнюсе, который находится под зодиакальным знаком Рака, то их результат будет блестящим. В таком случае могут сразу же родиться правильные и действительно нужные решения. Потому можно смело запустить на смену "минскому формату" абсолютно новый, например, "вильнюсский формат". Уверен, что если переговоры будут проходить в Вильнюсе, то сразу будут и эффективные договоренности, и мир в Украине.

В любом случае, из Минска переговоры нужно однозначно убирать. Хотя бы в Астану. Астана может также оказаться благоприятным для Украины городом, который позволит сформировать правильную для нас ситуацию. Но только не Минск.

Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

Заказать персональный гороскоп от Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.