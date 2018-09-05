Путинский "Титаник" медленно погружается во мрак

Константин Боровой

Российский оппозиционный политик, депутат Государственной Думы Российской Федерации 1996-2000 годов

5 сентября 2018, 06:34

Путин ни в чем не смог убедить граждан РФ, все всё понимают.

Влкадимир Путин и Александр Бортников
Влкадимир Путин и Сергей Шойгу / Reuters

Владимир Путин на самом деле не ответил на возражения по пенсионной реформе. Он не ответил на главное возражение: что 86 миллиардеров, которые сегодня в России, и огромные расходы на безопасность и армию, отчисления из бюджета в помощь олигархам – они с лихвой могли бы покрыть весь дефицит пенсионной системы. Я восхищаюсь изворотливостью Путина – он продемонстрировал навыки фокусника, который умеет жонглировать фактами и скрывать главное, что стоит за этим: попытки сохранить текущий бюджет, треть которого расходуется на оборону и безопасность за счет пенсионеров.

Мы живем сейчас на уровне развития общества времен распада Советского Союза. Тогда все были умны, все понимали, боялись КГБ и советских спецслужб, но люди были очень недовольны и кончилось все миллионными митингами. Путину не удалось убедить граждан в том, что он отец нации, что "бутерброд не лезет в рот при мысли "а как там народ?". Все всё понимают, хотя и боятся говорить.  

Читайте также"Путин хотел пёрнуть, да обосрался": как в России отреагировали на повышение пенсионного возрастаРоссия вступает в период, когда протесты будут по всем поводам: и по поводу узурпации власти, отсутствии выборов, тяжелой экономической ситуации, падения рубля, фантастического роста цен. И Путин не признает собственной ответственности за то, что произошло, но его вина всем видна и понятна и это выразится в протестах в сентябре. Сейчас вопрос стал уже вопрос о жизни и смерти – не только пенсионеров, но и людей работающих, которые могут и не дожить до пенсии.

Путин и Шйогу бряцают оружием, пугая весь остальной мир своими масштабными военными учениями, но и показывая собственным гражданам, что, мол, "на нас пытаются напасть, дезинтегрировать, отнять наши несметные ресурсы". Его политическая карьера ведь началась с взрыва домов и Чеченской войны. Это способ сохранения власти. Путинсты могут применить и ядерное оружие: заявление о поставках ядерного оружия в Сирию – это провокация, в фильме про Крым Путин признавался, что мог использовать тактическое ядерное оружие, это фактически было заявлением, что если Крым не наш, то "не доставайся же ты никому". Как и заявление Рогозина, что России достаточно взорвать свое ядерное оружие в своих шахтах. Это тактика террористов, которые готовы жертвовать собой для максимального урона своим противникам.

Читайте такжеНовая волна санкций США - ковровая бомбардировка по "терпилоидам"Стало известно, что правительство перестанет поддерживать машиностроение, судостроение и так далее, это потеря рабочих мест, похоже, что оно скоро всех перестанет поддерживать кроме роттенбергов и сечиных. Состоится отключение России от современного технологического состояния Запада, именно это будет происходить в результате санкций. Самоизоляция означает, что промышленность начнет деградировать – о каком современном вооружении может идти речь?

Отключение от доллара означает, что западные компании побегут из России, и останется с Западом только связь через нефть и газ. Венесуэла нам показывает пример, как инфляция может достигать миллиона процентов. Именно это и будет происходить. Госкорпорации удавили малый бизнес, который в других странах приносит в бюджет до 50%. Количество источников доения сокращается, скоро Сечин пойдет "бомбить" цветочные киоски. "Титаник" медленно погружается во мрак.

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Крым Владимир Путин санкции против России Константин Боровой Сергей Шойгу
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