В мертвой точке: как санкционная удавка разрушает мечты Кремля

Кремль завел Россию в мертвую точку

"Мертвая точка" - это ситуация, которая известна в технике, спорте и психологии. Поршень застревает в цилиндре; спортсмен не может продолжать бег; сторона конфликта не имеет сил бороться, но и не может уступить. Это состояние возникает, когда ресурс его обладателя исчерпывается. Словом, заклинивает и "ни туда-ни сюда". Причем, чем больше жмешь на газ, тем больше пробуксовываешь. Чем сильнее хочешь вздохнуть, тем больше задыхаешься.

Россия оказалась в "мертвой точке". Страна зависла в цивилизационном пространстве. Что власть ни делает, чтобы имитировать движение, она лишь ухудшает ситуацию.

Судите сами. С одной стороны, Кремль не может принять санкционные требования Запада, не теряя лица. Разве можно вернуть Украине Крым или уйти с Донбасса? Либо перестать поддерживать Ассада? Или признаться, что отравили Скрипалей? Или же свернуть киберактивность? Но для чего тогда создавали кибервойска?

Нет-нет! Кремль не может отступить. Нельзя ни в чем признаваться. Нельзя никого сдавать. Нельзя обещать вести себя хорошо. Еще чего! Устоять под санкциями – это новая форма легитимации российской власти (скорее, в ее собственном понимании).С другой стороны, Кремль не может больше двигаться в логике "А нам наплевать!"

Читайте такжеЗачем Путин затеял невиданные военные ученияСанкционная удавка разрушает претензии России на роль великой державы. А без державности не может быть всевластия. Любые попытки продемонстрировать гонор будут вызывать затягивание удавки. Поэтому Кремль думает не о том, чтобы жестко ответить Западу. А о том, чтобы ответить так, чтобы не спровоцировать Запад на новые неприятности. Но не очень получается.

В сентябре Россия проведет самые мощные военные маневры после падения СССР - "Восток-2018". А чем еще ответишь? Но это лишь даст НАТО повод развернуть новые батальоны в соседних государствах. И за что боролись?

Внешняя политика в России всегда была инструментом решения внутренних проблем, облегчая консолидацию вокруг власти и обеспечивая внешний ресурс. Сейчас внешняя политика стала бременем для бюджета и привела к формированию враждебного для России международного пространства. Короче, внешняя политика стала работать в ущерб национальным интересам. Но и пересмотреть ее невозможно, не разрушая властную конструкцию.

Внутри Росии власть создала политическую Сахару. Но задраивая щели, власть создает ситуацию кипящего чайника с запаянной крышкой.

Превращение всех институтов в пародию может внушать наверху иллюзию контроля за обществом. Но при отсутствии легальных каналов волеизъявления у людей остается одна возможность сказать то, что они думают - через улицу. А как Кремль самозабвенно делает из Алексея Навального народного трибуна и повышает его популярность! А как президента Путина угораздило из "пенсионной реформы" сделать детонатор, который может в любой момент разнести его опору – путинское большинство. Самое главное- безо всякой нужды!

Читайте такжеЧем Россия заплатит за военные авантюры КремляИнструменты державничества стали противоречить своей задаче. Так, с одной стороны, Россия не может обойтись без милитаризма, который всегда была компенсацией экономического развития. С другой, Россия не может себе позволить милитаризацию. Произошла девальвация механизмов всевластия. Россия всегда себя объединяла не вокруг национального Интереса, а вокруг Идеи. И где же эта Идея сегодня?

Между тем, не может быть сильной власти без мощной идеи. Эрзацы типа "крымнашизма" не способны заменить то, чего нет. Еще больше девальвировался репрессивный механизм. В момент, когда силовые структуры начали дербанить собственность и полковник МВД Захарченко (который не может объяснить, откуда у него взялись 9 млрд руб) стал олицетворением силовика, силовые ведомства перестали гарантировать безопасность государства. Но они не способны и защитить власть. Теперь они служат личному интересу. Россия не может больше обеспечить и имперскую составляющую – основу государственности. Конец "русского мира" и нежелание Казахстана, Беларуси и других союзников признать легитимной аннексию Крыма - это конец нашей евразийской галактики.Самое интересное теперь - это то, что теперь будет происходить в "мертвой точке" с правящим классом.

Читайте такжеЛилия Шевцова: Не верю, что Путин досидит до конца своего президентского срокаЗападные санкции неизбежно приведут к его расколу: на тех, кто будет вынужден отсиживаться в России, и тех, кто сможет интегрироваться "в Запад". Скажем, Роттенберги и Тимченко будут наслаждаться своим пребыванием на Родине. А вот Авен с Фридманом и Шуваловым, видимо, смогут оставаться гражданами мира. Сейчас мы видим, как Усманов с Абрамовичем пытаются найти для себя новую формулу жизни, распродаваясь в Великобритании. Посмотрим, смогут ли они найти модель "и тут- и там". Но в любом случае этот раскол раскалывает базу "вертикали" вне зависимости от того, кто будет ее возглавлять.

Когда и как РФ выйдет из "мертвой точки"? Это будет зависеть не только от внешнего воздействия. Это будет зависеть в первую очередь от появления в России внутренней силы, которая позволит стране получить "второе дыхание". Прорыв в будущее всегда и везде обеспечивает интеллектуальное сословие. Самая оппозиционная по отношению к власти сила. Но глядя на "список Варфоломеева", который прославил творческую элиту, ставшую коллективным доверенным лицом Собянина, понимаешь: Нет, интеллигенция у нас выбрала иную функцию. Впрочем, остается молодежь, которая еще может нас приятно удивить.История говорит, что общества не могут оставаться в "мертвой точке" бесконечно долго. Они либо делают прорыв либо…