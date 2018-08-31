В мертвой точке: как санкционная удавка разрушает мечты Кремля

Лилия Шевцова

российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House

31 августа 2018, 12:14

Как бы в Москве не старались имитировать движение, это лишь ухудшает ситуацию.

Кремль
Кремль завел Россию в мертвую точку

"Мертвая точка" - это ситуация, которая известна в технике, спорте и психологии. Поршень застревает в цилиндре; спортсмен не может продолжать бег; сторона конфликта не имеет сил бороться, но и не может уступить. Это состояние возникает, когда ресурс его обладателя исчерпывается. Словом, заклинивает и "ни туда-ни сюда". Причем, чем больше жмешь на газ, тем больше пробуксовываешь. Чем сильнее хочешь вздохнуть, тем больше задыхаешься. 

Россия оказалась в "мертвой точке". Страна зависла в цивилизационном пространстве. Что власть ни делает, чтобы имитировать движение, она лишь ухудшает ситуацию.

Судите сами. С одной стороны, Кремль не может принять санкционные требования Запада, не теряя лица. Разве можно вернуть Украине Крым или уйти с Донбасса? Либо перестать поддерживать Ассада? Или признаться, что отравили Скрипалей? Или же свернуть киберактивность? Но для чего тогда создавали кибервойска? 

Нет-нет! Кремль не может отступить. Нельзя ни в чем признаваться. Нельзя никого сдавать. Нельзя обещать вести себя хорошо. Еще чего! Устоять под санкциями – это новая форма легитимации российской власти (скорее, в ее собственном понимании).С другой стороны, Кремль не может больше двигаться в логике "А нам наплевать!"

Читайте такжеЗачем Путин затеял невиданные военные ученияСанкционная удавка разрушает претензии России на роль великой державы. А без державности не может быть всевластия. Любые попытки продемонстрировать гонор будут вызывать затягивание удавки. Поэтому Кремль думает не о том, чтобы жестко ответить Западу. А о том, чтобы ответить так, чтобы не спровоцировать Запад на новые неприятности. Но не очень получается.

В сентябре Россия проведет самые мощные военные маневры после падения СССР - "Восток-2018". А чем еще ответишь? Но это лишь даст НАТО повод развернуть новые батальоны в соседних государствах. И за что боролись?

Внешняя политика в России всегда была инструментом решения внутренних проблем, облегчая консолидацию вокруг власти и обеспечивая внешний ресурс. Сейчас внешняя политика стала бременем для бюджета и привела к формированию враждебного для России международного пространства. Короче, внешняя политика стала работать в ущерб национальным интересам. Но и пересмотреть ее невозможно, не разрушая властную конструкцию.

Внутри Росии власть создала политическую Сахару. Но задраивая щели, власть создает ситуацию кипящего чайника с запаянной крышкой. 

Превращение всех институтов в пародию может внушать наверху иллюзию контроля за обществом. Но при отсутствии легальных каналов волеизъявления у людей остается одна возможность сказать то, что они думают - через улицу. А как Кремль самозабвенно делает из Алексея Навального народного трибуна и повышает его популярность! А как президента Путина угораздило из "пенсионной реформы" сделать детонатор, который может в любой момент разнести его опору – путинское большинство. Самое главное- безо всякой нужды!

Читайте такжеЧем Россия заплатит за военные авантюры КремляИнструменты державничества стали противоречить своей задаче. Так, с одной стороны, Россия не может обойтись без милитаризма, который всегда была компенсацией экономического развития. С другой, Россия не может себе позволить милитаризацию. Произошла девальвация механизмов всевластия. Россия всегда себя объединяла не вокруг национального Интереса, а вокруг Идеи. И где же эта Идея сегодня?

Между тем, не может быть сильной власти без мощной идеи. Эрзацы типа "крымнашизма" не способны заменить то, чего нет. Еще больше девальвировался репрессивный механизм. В момент, когда силовые структуры начали дербанить собственность и полковник МВД Захарченко (который не может объяснить, откуда у него взялись 9 млрд руб) стал олицетворением силовика, силовые ведомства перестали гарантировать безопасность государства. Но они не способны и защитить власть. Теперь они служат личному интересу. Россия не может больше обеспечить и имперскую составляющую – основу государственности. Конец "русского мира" и нежелание Казахстана, Беларуси и других союзников признать легитимной аннексию Крыма - это конец нашей евразийской галактики.Самое интересное теперь - это то, что теперь будет происходить в "мертвой точке" с правящим классом.

Читайте такжеЛилия Шевцова: Не верю, что Путин досидит до конца своего президентского срокаЗападные санкции неизбежно приведут к его расколу: на тех, кто будет вынужден отсиживаться в России, и тех, кто сможет интегрироваться "в Запад". Скажем, Роттенберги и Тимченко будут наслаждаться своим пребыванием на Родине. А вот Авен с Фридманом и Шуваловым, видимо, смогут оставаться гражданами мира. Сейчас мы видим, как Усманов с Абрамовичем пытаются найти для себя новую формулу жизни, распродаваясь в Великобритании. Посмотрим, смогут ли они найти модель "и тут- и там". Но в любом случае этот раскол раскалывает базу "вертикали" вне зависимости от того, кто будет ее возглавлять.

Когда и как РФ выйдет из "мертвой точки"? Это будет зависеть не только от внешнего воздействия. Это будет зависеть в первую очередь от появления в России внутренней силы, которая позволит стране получить "второе дыхание". Прорыв в будущее всегда и везде обеспечивает интеллектуальное сословие. Самая оппозиционная по отношению к власти сила. Но глядя на "список Варфоломеева", который прославил творческую элиту, ставшую коллективным доверенным лицом Собянина, понимаешь: Нет, интеллигенция у нас выбрала иную функцию. Впрочем, остается молодежь, которая еще может нас приятно удивить.История говорит, что общества не могут оставаться в "мертвой точке" бесконечно долго. Они либо делают прорыв либо…

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в спецтеме:"Адские" санкции США против России
санкции Кремль Владимир Путин Лилия Шевцова
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:20
Торговая война США с Китаем: на следующей неделе Трамп введет пошлины на $200 млрд - Bloomberg
13:10
СМИ узнали, какой топ-чиновник Администрации Порошенко уйдет в отставку
12:54
Порошенко и Гонтарева попали в рейтинг самых "дорого отдохнувших" чиновников
12:39
В Стамбуле началась встреча Вселенского патриарха Варфоломея с предстоятелем РПЦ Кириллом Видео
12:38
"Я знаю пароль, я вижу ориентир": Вера Брежнева озвучила российский навигатор Видео
12:36
1 сентября или День знаний-2018: поздравления в прозе, стихах и анимированных открытках Фото
12:20
Эминем неожиданно выпустил новый альбом: это стоит услышать Видео
12:14
В мертвой точке: как санкционная удавка разрушает мечты Кремля мнение
12:10
Великолепный месяц: астролог рассказал, каким будет сентябрь-2018
11:59
"Мы почувствовали этот гребаный мир": в Днепре молодая пара самоубийц оставила предсмертную записку Фото Видео
11:38
Глава Сербской церкви попросил Вселенского патриарха не давать Томос УПЦ
11:29
"Путин - демократ со внутренним стержнем". В США выложили записи разговоров Ельцина и Клинтона
11:25
Девушка дня Instagram: пышногрудая красавица родом из Днепра Ольга Сетейкина Фото
11:00
Омелян рассказал, сколько будет стоить проезд по платным дорогам в Украине
11:00
Начался чат с экономистом Эриком Найманом
10:59
Быстряков рассказал о тайных записках Кобзона Видео
10:50
Кобзон умер, но дело его живет! мнение
10:32
Запад теряет интерес к Украине, нам нужно продолжать борьбу - Дещица Видео
10:28
Эксперт объяснил, почему ядерное оружие не поможет Украине в войне с РФ
10:00
"Подрывать и влиять". В США выпустили документальный фильм о "30-летнем сговоре" Путина с Трампом
09:51
Двойное самоубийство в центре Днепра: СМИ рассказали о новых жертвах игр в соцсетях Фото Видео
09:25
В РФ признали, что задерживают суда в Азовском море и обвинили Украину в "пиратстве" Видео
09:16
Идеи праздничного маникюра и причесок на 1 сентября с наглядными фото и обучающими видео Фото Видео
09:15
Супрун рассказала, чем опасны для учеников школьные линейки
08:56
"Одна из сильнейших команд мира": Фонсека оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов
08:50
СБУ задержала курируемых из РФ "агитаторов", планировавших вмешательство в выборы
08:26
Погода в последний день лета: синоптики рассказали, где ждать жару до +34 градусов
08:04
Зрада или перемога: как Россия стала крупнейшим инвестором Украины мнение
07:59
Юлия Тимошенко объявила о выдвижении в президенты Украины
07:54
В Раде пригрозили уничтожить "кацапские войска" в Азовском море "за 5 минут"
07:37
Газ для населения, ограничения скорости, пункты пропуска и школы: что меняется в Украине с 1 сентября Видео
07:23
Трамп пригрозил выходом США из Всемирной торговой организации
07:12
"Порошенко надел камуфляж главпатриота": что стоит за планами Киева о разрыве "дружбы" с Россией
06:53
Зачем Путин затеял невиданные военные учения мнение
06:12
"Трибунал устроим": экс-депутат Госдумы рассказал, когда Путина могут отстранить от власти
06:12
Эксперт рассказал, как Россия может "не пустить" Украину в НАТО
05:48
Названы самые лицемерные знаки Зодиака
04:43
Ученые назвали страну с самой высокой смертностью от алкоголя
04:14
Танцевальный флешмоб на границе с Польшей набирает популярности в Сети, опубликовано видео Видео
04:01
Словацкий реформатор предупредил: без сотрудничества с МВФ Украину ждет дефолт
03:39
"Татуировка отлично выглядит". Одесская Барби в купальнике покрасовалась в опасной позе
03:07
"Хочется кого-то отметелить": Ницой ополчилась против Минобразования
02:28
"Безумно красивая малышка": солистка "ВИА Гры" похвасталась стройными ногами
01:57
Эксперт объяснил, почему РФ вышла в лидеры по инвестициям в Украину
01:31
"Стоит помнить, сколько оружия у населения на руках": политолог оценил риски предоставления автокефалии УПЦ Видео
00:42
YouTube огласил список самых популярных клипов лета-2018 Видео
00:10
В Виннице задержан подозреваемый в расстреле матери 6-летней девочки Видео
30 августа, четверг
23:45
"Диор-крошка": plus-size модель Эшли Грэм взволновала фанатов снимками в нижнем белье
22:59
Официально: главный тренер "Зари" ушел со своего поста после вылета команды из ЛЕ
22:48
Украина провела стрельбы в Черном море
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять