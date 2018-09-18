Тимошенко допустила фальстарт

Михаил Подоляк

политтехнолог

18 сентября 2018, 09:54

У всех кандидатов в президенты нет реального понимания, чем живёт страна и куда нам нужно двигаться.

Юлия Тимошенко забыла обновить маникюр
Юлия Тимошенко перешла в концепцию Порошенко-лайт / Фото: Reuters

Наш извечный парадокс - чем больше политзвезды молчат, тем выше у них рейтинги. Но они искренне верят в гениальность собственных речей и потому безостановочно молотят. В словах их неизменно отсутсвует конкретика - кто и за чей счёт будет что-то делать, сколько за это заплатит общество и какую долю за свои услуги хочет забрать себе в карман сам номинант. 

Но нет же! Буквально накануне ежегодной ярмарки тщеславий - YES 2018 - триумвират больших социологов во главе с Центром Разумкова даёт нам убийственные цифры. Вернее, одну цифру. На вопрос "как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию в Украине?" - 66,6% как напряженную, 23,5% как взрывоопасную и только сладких 7,1% как Читайте такжеТимошенко сверкнула грудью в откровенной майкестабильную. Понятно, что кое-кому простые цифры даются тяжело. Но ты ведь, адекватный парень, а потому смотришь на проценты, калькулируешь ресурсы для антикризисных программ. Потом случайно замечаешь улыбающиеся лица "чемпионов", выступающих у Пинчука - Порошенко, Тимошенко, Гриценко и Вакарчука. Потом опять на цифры. И снова на их лоснящиеся от самодовольной спеси лица и понимаешь: ярмарка карликов не имеет конца.

Ладно, оставим в стороне Петра Алексеевича. Понятно, что он продолжит продавать символы, фикцию, воздух. Потому что иного нет - нет госсервиса, нет реформ, кроме "для своих", нет команды. Но есть конкретные цифры недовольства от Разумкова.

Лично меня пока куда сильнее впечатляет парадоксальное pr-перерождение Юлии Владимировны. Разумеется, она явно фальстартанула, завесив страну странными бордами о сложном и попытавшись провести серию не менее странных посиделок.

Очевидно было, что мифический новый курс совсем не похож на попсовые "Старые песни о главном" и ни черта не продаёт электорату. Она вообще не знает, что можно продать этому самому электорату. Поэтому случайно зашла в концепцию мира и экономики, но поняла, что это камень, и перешла в концепцию Порошенко-лайт.

Читайте такжеОдна маска на двоих: что общего между Тимошенко и ПорошенкоИ уже сейчас она предлагает те же простые смысловые конструкции - Евросоюз и НАТО, единая помесная церковь и тд. Все это говорит о нескольких фундаментальных вещах относительно Тимошенко, равно как и о всех прочих кандидатах.

Реальных интеллектуальных штабов нет. Реального понимания, чем живёт страна и куда нужно осмысленно двигаться нет. Реальных технологов, а не размещателей бордов, нет. Реальной социологии в работе нет. А рост ее социологических показателей был обусловлен только её же молчанием. Чем больше и откровение она молчит, тем выше у неё рейтинг. От многословия он падает. И самое главное: Тимошенко пытается играть в своеобразное зеркало на поле Порошенко, что говорит о наличии некоего "комплекса неполноценности". Шансы, конечно, есть, но чувствуя неуверенность и заходя в чужие смыслы, множишь только информационные убытки. А такие убытки нельзя скомпенсировать бордами с перелицованными чужими идеями. У осетрины не бывает второй свежести...

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НАТО Петр Порошенко Юлия Тимошенко Михаил Подоляк
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