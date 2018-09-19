Украина против "мученика" Бузины: мусор не запрещают, а выбрасывают

Андрей Кокотюха

Писатель

19 сентября 2018, 09:51

Запрещённая книга о "пророке и мученике" Олесе Бузине не опасна, а, судя по персонажам, писавшим её, потешна и даже смешна.

Олесь Бузина
Олесь Бузина / Главред

Покойный Олесь Бузина недавно последовал за живой Натальей Поклонской. Это не опечатка, не наоборот. Сперва в формате зачистки российской пропаганды Госкомтелерадио Украины запретило в феврале текущего года книжицу (иначе это издание не обозвать) "Преданность вере и Отечеству" авторства Натальи Поклонской. А намедни список запрещённых для ввоза в Украину книг расширился до пророка и мученика Олеся Бузины.

"Олесь Бузина. Пророк и мученик" - так называется томик из 352 страниц в твёрдом переплёте, новинка российского издательства "Книжный мир". Ранее оно уже выпустило не менее замечательные книги. Например, подписанную неким Геннадием Дубовым Читайте такжеЗапрет Поклонской в Украине: правильно, но бессмысленно"Рыцари Новороссии. Хроники корреспондента легендарного Моторолы". Или размышления того самого Сергея Лаврова о внешней политике под названием: "Мы – вежливые люди". Или вот – "Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину". Как сами понимаете, покойный Бузина мог издаваться там, будь сегодня жив. И само собой, Госкомтелерадио наложило бы на подобное печать запрета. Однако касаемо упомянутой книги не всё так просто и однозначно, как с произведениями тех же Лаврова и Поклонской.

Особенно это касается Поклонской. Анализируя факт запрета, я назвал его правильным, но бессмысленным. Госпожа Поклонская помешалась на почве любви к последнему из дома Романовых. Что не мешает ей верой и правдой служить прямым наследникам и продолжателям дела тех, кто отдал приказ расстрелять царскую семью в Екатеринбурге, и тех, кто стрелял и колол тела штыками в подвале Ипатьевского дома. Но нив нынешней Украине, ни в Украине дореволюционных времён у Няши не было поклонников. Она и сейчас ни для кого не авторитет даже в приютившей беглянку России. Разве годится для фотожаб и похабных анекдотов в интернете. Потому попади в Украину даже десяток книжек её авторства, никакой разрушительной роли в нашей стране они не сыграют. Извините за каламбур, но у Поклонской здесь нет поклонников.

С Бузиной сложнее. И если уж Госкомтелерадио решило бороться с книгой воспоминаний о "пророке и мученике", эта авторитетная и бдительная организация должна сперва решить внутренний вопрос. Дело в том, что распространение творческого Читайте такжеОлесь Бузина: 20 цитат скандального журналиста и писателянаследия Олеся Бузины на территории Украины не запрещено. Не знаю, есть ли посмертные переиздания. Но книги, изданные при жизни, в том числе – "Вурдалак Тарас Шевченко", с которого всё для автора началось, продаются сегодня открыто. Проще всего отыскать на железнодорожном вокзале в Киеве. Более широкий ассортимент предложит сектор подержанных книг на Петровке (теперь – Почайная). Ареал расширяется, чем ближе мы приблизимся к южным и восточным регионам Украины. Да, в основном Бузину продают с рук пенсионеры вместе с "Молодой гвардией" Федеева и "Матерью" Горького.  

Праведника и мученика из Олеся Бузины сделал коллектив авторов. Среди них – Захар Прилепин, одиозный "политрук ДНР" и соратник убитого Захарченко. Также приобщился Эдуард Лимонов, бывший "политрук" самого Прилепина, обративший его в национал-большевизм, один из идеологов советской "перестройки", создавший культового тридцать лет назад "Курьера" Карен Шахназаров, и двое бывших украинских граждан. Живя в Украине, они – Анатолий Шарий и Александр Чаленко, - называли себя журналистами. Сбежав из Украины вместе с "регионалами", господин Чаленко вскоре написал в Facebook пост, которым фактически просил подаяния – оказался в Москве без средств к существованию. Как видно, всё устроилось и у него, и у его коллеги по политической эмиграции Шария.

Интересно другое. Оба его почитателя, как и одиозный идеолог Новороссии Павел Губарев, из Украины сбежали. А Губарев вообще дал дёру не только из Украины, но даже из "ДНР" - не прижился в созданном им же самим русском мире. Тогда как канонизированный ими и другими соавторами Бузина никуда лыжи не вострил, оставшись в чужом ему "бандеровско-фашистском" Киеве.

Своих взглядов покойный не скрывал никогда. Его соратники поддерживали линию Партии регионов, которая вела Украину назад в СССР, в семью народов, где центром принятия решений был Кремль, а главный праздник – 9 мая. Бузина же пошёл на парламентские выборы 2012 от маргинального даже тогда "Русского блока". Он
Читайте такжеВ Украине намерены полностью запретить импорт книг из Россииопределял Украину не иначе, как Малороссией, в каждой публикации переживал, что, цитата, "нас, русских, мало, мы должны заявить о правах, иначе сволота на голову сядет". Бузину, сына сотрудника КГБ, с головой накрыла белогвардейщина. Когда начался Майдан, он облачился в форму офицеров-дроздовцев, входивших в состав Добровольческой армии генерала Деникина и в период 1918-1919 годов отвечавших за освобождение Юга России, то есть – южных и восточных областей Украины.

Свою миссию Олесь Бузина при жизни искренне видел в продолжении "белого дела". Тот, кого назвали пророком и мучеником, системно и, главное, безнаказанно, без последствий для себя отрицал существование Украины как отдельного государства. Белогвардейщина не популярна в современной России, короткая вспышка пришла на момент премьеры фильма "Адмиралъ", после чего русского офицера-дворянина сменил советский чекист и ГРУшник. Применения себе в РФ Бузина найти не мог – потому и остался. Ведь дома у него всё-таки были не менее искренние поклонники.

Вот почему запрещённая книга о "пророке и мученике" не опасна, а, судя по персонажам, писавшим её, потешна и даже смешна. И вот почему метлой запретов надо выметать мусорное наследие самого Бузины из свободного доступа. Свои опусы он создавал, будучи убеждённым белогвардейцем, имевшим некий круг почитателей. Да, книги изданы в Украине. Но этот факт не должен легализовать идеи реванша не красной, а белой гвардии. От того, что мусор запретить, его меньше не станет. Мусор эффективнее убрать.

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Андрей Кокотюха Наталья Поклонская Олесь Бузина
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