Дураки - главная беда Украины

Это не беда, что у нас есть враги. Страшно, что есть дураки. Стоило только написать про наших разгильдяев, дураков и откровенных предателей, которые проигрывают войну, теряют людей и технику, взрывают склады с боеприпасами, шмаляют ракетами куда попало, как тут же поднялся вой - вы всё врёте, зрада, лайнер над Чёрным морем вообще русские сбили...

И ведь на полном серьёзе кухарки и менеджеры среднего звена, офисный планктон никогда не служивший в армии, ничерта не понимающий в технологиях, берётся рассуждать про "заднюю и переднюю полусферы", углы атаки ракеты и почему наша Читайте такжеУкраина получила шанс повозить Россию мордой об асфальт(наша - никогда!) бывшая советская ракета не может совершить ничего дурного. Всё это с пеной у рта, ну точно как русские шовинисты из Н-ской губернии, доказывающие, в перерывах между поеданием блинов с лопаты, непричастность российской армии к гибели рейса МН-17.

Дураки не хотят, не умеют, не могут думать, они даже не читают тексты и перепосты.

Люди дорогие, вы совсем с ума сошли?.. Вы каким местом думаете?.. И даже не надейтесь, что я буду толерантным и гуманным, потому что из-за таких как вы, которые только читают заголовки, ведутся на картинки, и совсем не думают, не смеются над собой и не улыбаются другим, и случаются страшные вещи, когда "добрый дядя" или "умная тётя", обещающие манну небесную с билбордов, ставят раком страну - потому что вы за них, не думая, проголосовали. Потому что понравились - костюм, очки, красивый слоган, ожидание манны небесной в пустом желудке.

Читайте такжеСоюз двух негодяев может обеспечить триумф Путина на выборах в УкраинеПравильно думать не надо. Мысли вообще разжижают мозг. Достаточно элементарной рефлексии, как у собаки Павлова. "Армия, мова, вера" - это Порошенко. "Новый курс" - Тимошенко. "Компромисс" - Тарута. "Конец войне" - Медведчук. НАБУ - это Народный Фронт. САП - БПП. Деньги воруют здесь, а зарабатывают за границей...

И вот выезжают два умных украинца в минуту из этой страны, оставляя здесь дураков, которые думать не могут, работать не умеют, воевать не пойдут, и за кого надо обязательно проголосуют.