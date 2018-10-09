Украинцев зимой ждет принудительная акция "прикрути"

Юрий Корольчук
Знергетический эксперт, сооснователь Института энергетический стратегий
9 октября 2018, 12:41

За бездеятельность "Нафтогаза" будут мерзнуть расплачиваться граждане.

Коболев, Витренко, Нафтогаз
Коболев и Витренко / УНИАН

"Нафтогаз Украины" заявил о готовности к началу отопительного сезона и готов обеспечить Украину газом. "Компания полностью готова к выполнению возложенных на нее обязательств. В случае каких-либо аномальных холодов в отопительный сезон мы имеем возможность постоянно увеличивать импорт для того, чтобы поддерживать необходимый объем газа и давления в системе", - заявил первый заместитель председателя правления" Нафтогаза "Сергей Перелома. В подземных газовых хранилищах находится 16,4 млрд. куб м природного газа.

"Нафтогаз Украины" не готов гарантировать поставки газа в необходимых объемах для потребителей. Заявления представителей "Нафтогаза" не соответствуют действительности. Это касается как внутренних потребителей - населения и теплокоммунэнерго, так и внешних - компаний ЕС, которые получают российский газ транзитом через Украину. В случае население Украины это проявляется снижением лимитов объемов поставок газа для ТКЭ и снижением давления газа в системе, что негативно влияет на обеспечение газом частных домов.

Читайте такжеВ Киеве снова сдвинули сроки появления горячей водыСегодня даже накопленные в подземных хранилищах газа до начала отопительного сезона 16,5 млрд. куб. м газа не спасают ситуацию. Не спасает также ни 18, ни 20, ни 22 млрд. куб. м. В лучшем случае гарантии и стабильности можно было бы достичь накопив более 24 млрд. куб. м. Но такой объем газа сегодня не востребован потребителями Украины и в компании "Нафтогаз" нет средств для покупки еще 7-8 млрд. куб. м газа.

В то же время, меньший объем газа, который сейчас в ПХГ (16,4 млрд. куб. м), создает предпосылки для повторения в январе-марте 2019 г. ситуации срыва транзита газа как это было в марте 2018 года. Выходом из ситуации должны быть долгосрочные договоренности "Нафтогаза" с европейскими компаниями, которые закачали бы газ в ПХГ Украины. Но со стороны "Нафтогаза" этого не было сделано ни в 2018 году, ни в предыдущие годы. И поэтому за все, в результате, будут платить потребители Украины.

В "Нафтогазе" признались, что горячую воду в Киеве ждать придется долго

Заявления представителей "Нафтогаза" о готовности обеспечить газом всех потребителей - это самоуверенность компании. "Нафтогаз" всегда жертвует интересами населения Украины перед интересами европейских потребителей. Собственно, так было в марте этого года, когда попытки "Нафтогаза" гарантировать и не сорвать транзит российского газа в ЕС вылилось в акцию "прикрути". Так, за халатность и просчеты руководства "Нафтогаза" пришлось расплачиваться обычным украинцам, которым "прикрутили" тепло теплокоммунэнерго.

Читайте такжеУдар по промышленности, рост цен и неподъемные платежки: чего ждать от газа по 500 долларовВ этом отопительном сезоне в "Нафтогазе" также уже сейчас знают, кто будет играть роль "козла отпущения". Ими станут населения и ТКЭ, которые поставляют тепло в помещение. И у людей будет далеко не обещанные нормативами 18-20 градусов тепла, а существенно ниже.

Последние три года "Нафтогаз Украины" воплощает в жизнь политику безразличия к гражданам Украины. Народ Украины должен платить завышенную вдвое цену на газ. Народ Украины за счет экономии газа должен гарантировать транзит газа в ЕС. Народ Украины должен оплачивать миллиарды гривен премий для "Нафтогаза". А для чего тогда существует сам "Нафтогаз"? Риторический вопрос.

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Украина Нафтогаз отопление поставки газа горячая вода ТКЭ
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