В "Нафтогазе" признались, что горячую воду в Киеве ждать придется долго

Когда киевляне получат горячую воду / UBRа

Срок возобновления горячего водоснабжения в Киеве снова отодвинули – на этот на 10 октября.

Все из-за переноса даты судебного заседания с НАК "Нафтогаз Украины".

"Приехал с заседания, благодаря решению правительства положительные изменения. Мы сейчас находимся в суде и суд должен принять решение. Судебное заседание – на 10 октября", – цитирует Обозреватель замглавы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому.

В конце августа мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что централизованное горячее водоснабжение в столице будет возобновлено до 15 сентября нынешнего года. "Я надеюсь, в ближайшие неделю-две уже будет газоснабжение, а соответственно и горячая вода у киевлян", – сказал он.

Позже советник Кличко Дмитрий Белоцерковец заявил, что киевляне получат горячую воду в лучшем случае в конце октября. В киевской мэрии надеются, что 10 октября "Нафтогаз" согласится подписать мировое соглашение по задолженностям "Киевэнерго" и тогда к киевлянам вернется горячая вода - пусть и только к концу октября.

Напомним, вслед за горячей водой киевлянам отключали и холодную. Предполагается, что ремонтные работы займут около суток.