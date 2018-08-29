Кличко рассказал, когда киевлянам в квартиры возвратят горячую воду

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В Киеве централизованное горячее водоснабжение будет возобновлено до 15 сентября нынешнего года.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты агентства "УНИАН" со ссылкой на мэра столицы Украины Виталия Кличко.

"Этот конфликтный вопрос дошел до того, что вопрос нужно было решать на уровне Кабинета министров. Сейчас это решение на заседании правительства было принято, поэтому, я надеюсь, в ближайшие неделю-две уже будет газоснабжение, а соответственно и горячая вода у киевлян", − заявил градоначальник.

Кличко также подтвердил, что 15 сентября горячая вода вернется в дома киевлян и добавил − отопительный сезон 2018/2019 в столице сорван не будет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СМИ сообщили о важном решении "Киевтеплоэнерго" по тарифам на воду и тепло.