Автокефалия УПЦ: готова ли Украина к большой игре

Готова ли Украина к церковной игре?

Несомненно, константинопольские решения обеспечили Украине шанс на мирный финал. Единая поместная церковь, несмотря на нарастающее сегодня напряжение, в том самом финале резко понизит внутренний раскол.

Впрочем, меня интересует не столько собственно религиозная значимость околотомосных событий, сколько готовность нынешнего государства превентивно работать с рисками и конфликтами. Само собой, праздновать мы умеем. И много раз похвалим себя, великих. И гимны пропоем. Но конкретика требует конкретики. А потому - небольшие предварительные выводы.

Читайте также15 октября - день великого раскола православияПервый. Все то проукраинское, что делается не нами, а внешними игроками обязательно доводится до позитивного результата. Это касается глобальных санкций, тотального юридического непризнания аннексии Крыма и - в данном случае - поведения Вселенской Патриархии. Жёстко, придерживаясь собственных слов, строго по плану, без назойливого пафоса. Варфоломей весьма наглядно подчеркнул, чем он и прочие "внешние" отличаются от наших записных госговорунов.

Второй. РПЦ (как впрочем, любой иной ru-институт подобного уровня) показала, что она категорически не готова к системной работе и не предлагает никаких компромиссов. Вся риторика РПЦ - это угрозы, угрозы и ещё раз угрозы. Ну и немножко оскорблений. Собственно, это хорошо. Очевидно ведь, что вся российская внешняя стратегия построена сугубо на агрессивных эмоциях, заливке деньгами и в крайнем случае на силовом вмешательстве. Это нужно иметь ввиду тем, кто рассчитывает на какие-то компромиссные площадки с РФ сегодня.

Третий. Немыслимо глупое поведение пророссийских сетевых и медийных групп здесь. Зачем так примитивно и оскорбительно? И так навязчиво? Зачем комментировать то, что уже проиграно так, как будто вы - чемпионы?

Читайте такжеПочему украинцам рано радоваться долгожданному ТомосуЧетвёртый. К сожалению, нынешняя власть, которая крайне неэффективна с управленческой и макроэкономических точек зрения, окончательно уплывет в мир иллюзий и будет бесконечно мусолить только эту тему. Постепенно раздувая себя до исполинских героев. И потому дальше нас ждёт только максимально раскольническая повестка общественных обсуждений "свой/чужой".

Что важно? Только одно. Есть ли понимание возможных рисков и как их превентивно купировать? Очевидно ведь, что будут и спекуляции, и медийные провокации, и захватнические инсценировки, и накачка приходских верян. Да, министр Аваков "строго так" предупредил, что не допустит "захватов и прочего". Но заявления у нас имеют ещё ту цену.

Так вот. Серьезно - это список потенциальных объектов для атаки. Список потенциальных логистов, способных организовать эти атаки и оперативно-розыскные по ним. Список потенциальных внутренних спонсоров и перевозчиков денег для провокаций и орд по ним. А также мониторинговый центр по рискам и мобильные силовые группы, которые быстро заблокируют активность на местах. Готовы к игре? Или как всегда?