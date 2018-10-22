Украину на выборах ждет "русская рулетка"

Станислав Речинский

журналист, бывший спикер СБУ

22 октября 2018, 15:43

Все наши президенты – это иллюстрация к учебнику по генетике

Предвыборный плакат Петра Порошенко
Предвыборный плакат Петра Порошенко

Возможно ли проводить эксперименты над смертельно больным? Если все врачи за 24 года лечения показали не только свою несостоятельность, но, скорее, врожденную склонность к мародерству? Если врачи давно продали вас на органы? Если вместо к врача к вам уже приходит плотник во врачебном халате. Много плотников в разных халатах. Кто в шоколадном, кто в орнаменте из сердечек, кто в голубом.

Читал Мостовую и понимал, что долгая память в политике – отнюдь не хуже сифилиса, скорее наоборот. Хотя и будет понята только в узком кругу.

Читайте такжеПочему украинские чиновники стараются урвать как можно больше в сжатые срокиВсе наши президенты – это иллюстрация к учебнику по генетике. О накоплении ошибок, которое со временем переходит в новое качество. Увы, родственные браки казнокрадов стимулируют накопление генетического мусора куда быстрее родственных браков Габсбургов. Бирюков ошибся. Челюсть Порошенко – не символ его силы, он – знак вырождения. Каждый наш новый президент был хуже предыдущего. Нынешний – просто сумма генетического мусора, скопившегося на Банковой. Увы, и большинство кандидатов на президентскую булаву – из той же вырожденческой генетической линии. Эта линия не может стать лучше. Она обречена на выбраковку. Сейчас, или через каденцию. Но, через каденцию эксперимент по выздоровлению будет проводиться уже на куда меньшей территории. Если она вообще останется.

Останется Петя или придет Юля – "и повторится все как встарь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь". Почему? Потому что политическая генетика. Они не умеют иначе. Им нужны будут деньги чтобы покупать депутатов, суды, прессу. И они будут грабить оставшихся тут.

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Очень интересно говорит Мостовая о Юле. О том, что это собственно энергия, принимающая разную форму. Что она пуста, и это и есть ее форма. Но проблема этой Праджняпарамиты в том, что это ограниченная пустота. И она способна рождать лишь управление в ручном режиме, неизбежно замешанное на коррупции.

А кто же? Кто же тогда? Где это племя молодое, незнакомое? Молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? Увы, но нам в этом вопросе предстоит "русская рулетка". В хорошем смысле. Возможно, выстрелит Гриценко. Но почему он не выстрелил раньше, когда был во власти? Возможно – Билецкий. Если и у него не поражена генетика.

Читайте такжеПерекрутить фарш назад невозможно: что будет с Украиной после президентских выборовАх да. У Гриценко нет команды. Да, это стремно. Но вряд ли стремнее команды Порошенко, которую Мостовая блестяще назвала хвостом кометы, состоящим из мусора. Типа Грановского, Кононенко и прочих мутных и весьма мелких персон для госуправления. Команда Билецкого? Она таки есть. Возможно, несколько похожа на банду. Но … Не лечат ли подобное подобным?

Команда Тимошенко? Не знаю, пока не видел.

В общем-то у нас два варианта. Или думать. И рисковать. Осознавая безнадежность всей нынешней политической генетической линии. Или … ожидать неизбежного результата неправильного выбора. В двух вариантах. Очередного майдана. Или же … следующих внеочередных выборов. Но уже на территории Украины, ужавшейся до размера Киевской области.

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