"Нужна пинковая демократия". Эксперт объяснил, почему в Украине проблемы с новыми лидерами

16 октября 2018, 03:27

Как считает политтехнолог, в украинцах глубоко еще сидит вера в мессию, который "прийдет и поправит все".

Избирательная урна / "ТСН"

В Украине проблема с появлением новых лидеров, потому что жители страны находятся в перманентном ожидании прихода мессии.

Такое мнение в интервью журналу "Країна" высказал известный политтехнолог Алексей Ковжун.

"То, что общество серьезно рассматривает Вакарчука и Зеленского, свидетельствует об общем отчаянии. Люди хотят, чтобы пришел мессия. Будто бы есть запрос на сильную руку и порядок. Но никто не хочет заходить в интернет по паспорту или за две недели подавать заявку, чтобы выйти на площадь с плакатом "Коля − дурак". Просто пусть кто-то придет и наведет порядок, а меня не трогайте", − считает он.

По мнению Ковжуна, украинцам стоит отказаться от мессианских ожиданий и обратиться к пинковой демократии. "Правда не знает, какая именно это фамилия. Надо перестать ждать, пока кто-то придет и наведет порядок . Дед Мороз умер, а марсиане не прилетели. Поэтому все должны делать сами. У нас прекрасно работает пинковая демократия. Надо сначала пнуть хорошенько − и система заработает", − подытожил политтехнолог.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему в Украине не будет переноса выборов.

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