В России наступает время "русской рулетки"

Лилия Шевцова

российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House

26 октября 2018, 08:22

Кремлевский шантаж блефом означает, что власть уже не может предвидеть результаты своего покера.

русская рулетка

Блеф стал национальной индустрией России. Это и понятно: если нет ресурсов для подпитки державности, в которой россияне привыкли жить, приходится играть в покер. В Кремле делают вид, что в руке более мощная карта, чем есть на самом деле. Блефует правительство.

Министр экономического развития Максим Орешкин убеждает, что в России "есть существенный экономический рост". Непонятно, почему россияне живут все хуже. Сергей Лавров твердит, что произошло сокращение влияния "исторического Запада" и российскую политику "разделяет большинство государств мира". Непонятно только, почему Россия корчится от западных санкций, если Запад не влияет, а большинство разделяет?

Читайте такжеПутин объявил Украине новую войнуБлефуют кремлёвские эксперты. "Либеральной демократии придется отступить. Процесс распада и создания будущего мирового порядка продлится еще несколько десятилетий. У России есть хорошие возможности активно повлиять на его формирование" - обещают оракулы (С. Караганов). Но как влиять, будучи в изоляции и под санкциями? 

Наконец, мастер класс по блефу дает сам президент: "Мы точно… обогнали всех наших, так скажем, партнеров и конкурентов. Высокоточного гиперзвукового оружия пока ни у кого нет…И поэтому мы в этом смысле чувствуем себя уверенно".

Правда, очевидно, понимая, что привычная песня может потерять убедительность, президент переходит к шантажу блефом: "Мы вообще ничего не боимся. Далеко не везде, не во всех странах есть такая предрасположенность граждан жизнь свою отдать за Отечество, а у нас есть". И как будто их спустили с цепи, орава теле-экспертов заверещала: "Война!" Короче, убеждаем Запад, что готовы на кровь, если Запад не поможет Кремлю сохранить лицо (в том числе и перед собственным народом).

Россия пугает безумием. Впрочем, брызжущий слюной телеящик говорит, видимо, о реальном расстройстве психики. А ведь еще недавно блеф работал. Либеральные демократии отступали перед российским нахрапом. Но, очевидно, допекло и блеф принес "обратку". Обрюзгшие демократии наращивают мускулы и огрызаются.

Читайте такжеЯдерный рай Путина становится все ближеВместо привычного "вовлечения" России, Запад окружает Россию заградительным рвом, заталкивая нас в лепрозорий. Вместо того, чтобы создать Не-Запад и стать его лидирующей силой, Россия создает Новый Запад, в котором для России нет места. А как же встречи на высшем уровне - с Макроном, Меркель и скоро с Трампом, не говоря уже о более мелкой птице? Не надо обольщаться: это западное участие в российском блефе. Они безнадежны, говорит западная элита. Поэтому почему бы им не подыграть и унять их агрессивность! На деле западное общество консолидируются вокруг идеи "Россия- враг". Там на сцену выходят свои пацаны, строящие карьеру на русофобии. Вот только что один из них – Джон Болтон, помощник Трампа по нацбезопасности, объяснял президенту Путину, почему Америка выходит из системы взаимного ядерного сдерживания. 

Самое большое унижение для Кремля - это то, что Америка собирается выбросить на свалку обязательства, которые являются для РФ гарантией паритета  с Америкой, а следовательно символом российской державности.

 Выбрасывает вовсе не потому, что американцы вдруг озаботились российскими нарушениями. Америка разрушает биполярность с Россией, ибо ей нужна свобода рук для формирования другой биполярности - с Китаем! В этом танго Россия - третий лишний. Конечно, чтобы возвратить внимание Америки, РФ может поучаствовать в гонке вооружений. Если хочет сломать себе шею. Соревноваться в военной гонке, имея военный бюджет в 46 млрд долларов, со страной, которая тратит на военные нужды 700 млрд долларов (добавим сюда Великобританию с ее военным бюджетом в 60 млрд и Францию с Германией, которые имеют военный бюджет по 40 млрд долларов) - это и есть пример государственного самоубийства. Что и доказал СССР в 1991 г. 

Читайте такжеПутин изображает из себя гопника, поняв, что это выгодноПроцесс воспроизводства российского блефа заставляет задать вопрос об адекватности тех, кто сделал блеф российским способом жизни. В какой степени блефующие понимают, что они делают? Хотя уже не важно. Совсем не важно. Важно то, что кремлевский шантаж блефом означает, что этот ресурс иссякает. Власть уже не может предвидеть результаты своего покера. Более того, блеф, как мы видим, разрушает пространство существования России, ликвидируя дорожные знаки для безопасной траектории государства. Наступает время "Русской Рулетки".

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Россия санкции Владимир Путин Лилия Шевцова
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