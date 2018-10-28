Три причины, почему Путин и Трамп не договорятся

Виталий Портников

Публицист, журналист

28 октября 2018, 10:17

Не о чем договариваться, когда находишься в параллельных реальностях.

Путин, Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters

Сообщение о предстоящей  встрече президентов Соединенных Штатов и России в Париже, как обычно, породит море конспирологических теорий и апокалиптических прогнозов. И особенно стараться в умножении этих теорий и прогнозов будут российские пропагандисты и их украинская клиентелла. Обо всем договорятся! Трамп сдаст Украину! Обменяет ее на Сирию! Уже близко!

Так вот, не нужно воспринимать все эти прогнозы всерьёз. Они просто не могут ни о чем договориться. По определению.

Читайте такжеТрамп Володю не обидит - катастрофичных для Кремля санкций не будетВо-первых, стоит заметить, что о встрече, которая состоится 11 ноября, стало известно менее чем за три недели до ее проведения. Уже сам этот факт свидетельствует, что ни о каких таких серьёзных договоренностях говорить не приходится, стороны просто не успеют их согласовать.

Во-вторых, у Трампа и Путина разное представление о договоренностях. По-большому счету, каждый из них понимает под договоренностью капитуляцию противника. Но действуют они по-разному. Трамп предпочитает опрокинуть стол и договариваться о том, на какое новое место установить мебель. Путин предпочитает опрокинуть стол и договориться о том, как опрокинутый стол считать неопрокинутым. Таким образом, лидеры живут на разных планетах - чтобы там не говорили о "химии" между двумя немолодыми "нарциссами".

В-третьих, советники Трампа не могут не учитывать тот негативный имиджевый эффект, который имела предыдущая встреча американского и российского лидера для президента США. Их задача - уменьшить этот эффект во время встречи в Париже, а не увеличить его. Мало кто сомневается, что Путин вызывает у Трампа нескрываемую симпатию - но действия американского президента должны свидетельствовать, что это чувство не мешает ему защищать интересы собственной страны.

Читайте такжеТоксичный Путин: почему Трамп не пойдет на сделку с КремлемИменно поэтому Джон Болтон, которому в Белом доме поручено добиваться договоренностей с Путиным, приехал в Москву "без оливковой ветви", как он и сказал своему самодовольному собеседнику в Кремле. США готовы к новой гонке вооружений, они будут ужесточать санкции - но всего этого может и не произойти, если Путин пойдёт на уступки.

А только Путин не пойдёт. Он лучше просто "пересидит" Трампа, как переждал Обаму - чем уступать ему. Путин ждёт от Трампа, что тот поймёт: с Россией можно дружить и договариваться. Но на российских условиях. Не поймёт - проблема Трампа, через несколько лет будет следующий Трамп, это уже четвертый на памяти Путина. Уступать каждому - России не хватит.

То, что отсутствие уступок рано или поздно приведёт к краху российского режима и даже самой государственности, Путина не волнует - потому что он в это не верит. И крах СССР ему не пример, потому что он уверен, что этот крах - результат заговора. То, чем занимается Путин - предотвращает новый заговор, усиливает спецслужбы, подавляет инакомыслие, строит полицейское государство.

Это и есть его ответ Америке - и такую логику ни Трамп, ни Болтон просто не способны понять и найти к ней правильный подход. И эта логика подразумевает невозможность договоренностей: не о чем договариваться, когда находишься в параллельных реальностях.

Виталий Портников, журналист, для Espreso

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Виталий Портников Дональд Трамп Владимир Путин
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