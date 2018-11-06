Обратный отсчет, или Главное последствие убийства Кати Гандзюк

Михаил Подоляк

политтехнолог

6 ноября 2018, 09:37

Смерть Кати Гандзюк - это начало обнуления нинешней системы.

Гандзюк
Катерина Гандзюк умерла / УНИАН

Традиционно каденция любого президента рано или поздно получает свой трагический синонимический ряд. То, что наиболее рельефно и негативно характеризует систему, построенную именно этим топ-менеджером. И очевидно уже, что мрачным символом нынешнего времени, нынешних топов, нынешних министров, нынешней правящей коалиции станет, к сожалению, лозунг - "Кто убил Катю Гандзюк?" Или жёстче - "почему молодую 33-летнюю девушку с яркой жизненной позицией, так варварски растерзали стервятники, которых наплодила нынешняя система"?

Читайте такжеУбийство, которое все обнуляет: почему нельзя простить смерть ГандзюкВчерашние смерти других активистов и журналистов вызывали шок и страх. Но именно сейчас начался вполне себе конкретный отсчёт... И не имеет значение то, что известные "бот-фермы" постараются переключить наше внимание на другие темы и нагрузить работой свои спецвентиляторы.

Логика обрушения неумолима. Смерть Кати Гандзюк, несомненно, это начало обнуления данной системы. Потому что окончательно стало ясно, что в ней нет ничего, чтобы стоило сохранить. Она не предложила новое качество госсервиса. Она напрочь убила новый тип государства, в котором общество имеет реальный голос. Она людоедски относится к собственным гражданам. Она доказательно небезопасна и вынуждает людей бежать отсюда. Наконец, она откровенно лжива, предлагая вымысел вместо реальных ответов...

Это, конечно, не значит, что "революция пожирает своих детей". Потому что нет революции (как ломки системы). И нет ее "детей"(а есть случайные хищники). И есть равнодушные "члены внутреннего государства", которых не интересует ничего, кроме личного дохода.

Читайте такжеСовсем не странно, что погибла Катя ГандзюкМожно, конечно, рассуждать о том, что это не первая и не последняя смерть активистов (что цинично и будут делать те самые обители провластных pr-ферм). Не важно. Важно, что система как не обеспечивала безопасность вчера, так не будет этого делать и впредь. Потому что под завязку набита тотальным непрофессионализмом и случайными понтами.

Почему "обратный отсчёт"? Потому что нет уже своих и чужих. Условно "свои" убивают и своих, и чужих. В равной пропорции. Потому что государство никого не защищает. Кроме узкого круга избранных. Потому что общество не заинтересовано в сохранении нынешних менеджеров, которые неизменно отвечают - "не раскрыто" или "отмазан". Потому система не предполагает диалога и злобно относится к любым вопросам.

Она хочет существовать молча. Что-то типа - "мы здесь хозяева; мы здесь правим; мы здесь жрем... Вы - молча смотрите". А дальше все просто - нарастание конфликта между государством и обществом. Государство, отказываясь признавать свой непрофессионализм, переведёт диалог в плоскость избиений и запугиваний, делегирую это право различим несистемным силовым группам. Общество жёстче начнёт атаковать государство. Все как всегда. Но... В отличие от прошлых государств на этом висит гораздо больше тяжелых эксцессов, а значит, итоговый счёт будет чрезмерным...

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Петр Порошенко Михаил Подоляк Екатерина Гандзюк
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