Почему Порошенко "сливает" Луценко

Юрий Луценко собрался в отставку / УНИАН

Самое простое, что приходит на ум – анонсированная отставка генпрокурора Украины Юрия Луценко – это очень своевременный способ опытного политика дистанцироваться от "хромой утки", тонущего в политике президента-олигарха Петра Порошенко. Но это не совсем так.

Отставка Луценко не может быть его личным решением. Ибо, если это личное решение Луценко, то новый генеральный прокурор по требованию того же Порошенко немедленно откроет уголовные дела на Луценко. Поэтому только Петр Порошенко может принять решение об отставке генпрокурора Украины. Порошенко, ценой своего авторитета, с таким трудом протянул через сопротивляющуюся Верховную Раду Луценко на должность генпрокурора. И только он может отправить в отставку Луценко.

Читайте такжеВзял на понт: зачем Луценко разыграл спектакль с отставкойПорошенко уже не может справиться с Аваковым и еще не может справиться с Гройсманом, но Юрий Луценко для него пока не проблема. Если, конечно, Луценко не переметнулся в лагерь Народного фронта (Турчинов-Яценюк-Аваков) и на его базе будет заниматься президентскими и парламентскими выборами как политтехнолог, имиджмейкер и журналист.

Между тем у президента есть все причины быть недовольным деятельностью генпрокурора. Когда Луценко получал эту должность президент ставил ему несколько важных политических задач, который молодой генпрокурор взялся выполнять.

Первая - это борьба с политической оппозицией. Вторая задача - это борьба с НАБУ. Третья - противодействие и сдерживание министра МВД Авакова. Четвертая задача - имитация борьбы с коррупцией. И пятая, самая важная задача - подготовка и участие прокуратуры в избирательной кампании президента в рамках эффективного админресурса.

Читайте такжеПопытка спасти Порошенко: что стоит за эффектным заявлением Луценко об отставкеЛуценко старался как мог, но так и не справился до конца ни с одной из задач. Поэтому Порошенко явно думает, как осторожно переместить Луценко так, чтобы не получить волну критики в свой адрес по поводу этой его чудовищной кадровой ошибки. Порошенко не признается в этом.

Вот почему не президент объявит о замене генпрокурора, а Луценко сам анонсировал свой будущих добровольный уход . А когда это будет - это уже другой вопрос и другая игра.