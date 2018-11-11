Оккупанты превращают Донбасс в "ртутную бомбу"

Никитовский ртутный комбинат

По оперативным данным группы "ИС", экологическая ситуация на временно оккупированной части Донецкой области не только перманентно ухудшается, но и в ближайшее время может стать абсолютно не контролируемой.

В частности, российские оккупационные войска в "симбиозе" с коллаборантами продолжают системно уничтожать промышленность региона. Игнорируются последствия "распила" промышленных предприятий для экосистемы не только украинского региона, но и как минимум для граничащей с Украиной Ростовской области РФ.

Так, группой ИС получена информация об остановке оккупационной администрацией сухой консервации шахты "2-бис", которая входила в состав "Никитовского ртутного комбината" (закрыт в 1995 году, расположен в г. Горловка Донецкой области).

Читайте такжеУкраина потеряла Донбасс не на года, а на десятилетияМесторождения ртути Никитовского рудного поля открыты в 1879 году. В 1926-29 годах были проведены разведочные работы, на основе которых разработан проект расширения комбината. В 1943 году комбинат был восстановлен. В его состав входили шахта "2-бис", карьеры "Полукупол новый", "Западное замыкание" и "Чегарники", металлургический, транспортный, ремонтно-механический и другие цеха. Месторождение вскрыто двумя стволами: глубина 490 м ("2-бис") и 520 м ("Новый"). По объемам производства ртути Горловка занимала второе место в Европе (за все время было добыто 35 000 тонн металла).

До оккупации Горловки в 2014 году, на базе бывшего "Никитовского ртутного комбината" работало ООО "Никитртуть" - предприятие, получавшее металл из отходов, поступавших со всей Украины.

В 2012 году по теме влияния переработки ртути на экосистему региона проводились совместные исследования американских ученых и специалистов кафедры "Полезных ископаемых и экологической геологии" ДонНТУ. Данным вопросом также занимались эксперты из организации Environmental Protection Agency (штаб квартира находится в г. Вашингтон).

Тогда исследования показали, что в районах, прилегающих к "Никитовскому ртутному комбинату", содержание паров ртути составляет от 155-300 до 1427-1680 мг/л, что является причиной ртутной интоксикации жителей этого района, повышенной заболеваемости, детской смертности. В почве окружающей территории, отстойнике и золе растений обнаружены концентрации ртути, превышающие фоновые в 10-15 раз. Содержание металла в подземных водах в районе "Никитовского ртутного комбината" в 20-30 раз превышает ПДК.

Читайте такжеДаешь больше ада: Крым и Донбасс вернутся только при одном условииПо мнению экспертов, затопление ртутной шахты может привести к проседанию почвы под руслом канала "Северский Донец – Донбасс" и разрушению водовода, поэтому Украина продолжала поддерживать ее в полурабочем состоянии (сухая консервация), выделяя из бюджета средства на содержание закрытого комбината.

За время российской оккупации части Донбасса с 2014 года местные эксперты несколько раз поднимали вопросы о состоянии дел на закрытом ртутном комбинате. Но оккупационная администрация проблему полностью игнорирует: так, в течении 2016 года боевики массово вырезали метал на обогатительной фабрике и других объектах этого предприятия.

Однако вскоре российские оккупанты нашли еще одно "применение" данному объекту.

Так, в апреле 2017 года жители г. Горловка, проживающие в поселке Бессарабка, стали свидетелями пребывания на территории "Никитовского ртутного комбината" "военных в химической защите с характерными знаками радиационной опасности".

В частности, по данным группы ИС, 24.04.2017 года к территории заброшенного "Никитовского ртутного комбината", со стороны поселка Ртутный, подъехали несколько КамАЗов с номерами: - ДК 42-03, - ДК 41-10, - ДК 43-08, после чего два десятка российских военнослужащих в форме химической защиты с указанными знаками радиационной опасности разгрузили бочки. Затем, используя массивные тележки, перевезли их на территорию заброшенного ртутного комбината.

По нашим данным, таким образом военнослужащие ВС РФ производили складирование и захоронение радиационных отходов, вывезенных с территории России.

Читайте такжеПроблему Донбасса может решить только одна смертьПо состоянию на начало ноября 2018 года так называемыми "властями ДНР" остановлено откачивание воды из горных выработок шахты "2-бис" и "Новая". Чуть ранее, в октябре с.г. были уволены все работники, обслуживавшие и эксплуатировавшие насосные установки. Данные действия "власти республики" комментировать не намерены, но вероятнее всего, причиной затопления выработок является банальное отсутствие финансирования.

Эксперты "ИС" акцентируют внимание на том, что затопление выработок шахты "2-бис" и "Новая" угрожает серьезными проблемами всему региону: кроме вопроса захоронения радиационных отходов из РФ, речь идет и о дальнейшем резком повышении содержании ртути в земле и воде.

Игнорирование оккупационными властями экологических проблем на временно оккупированных территориях Донбасса может свидетельствовать только об одном, - Москву не интересует судьба людей, которых она цинично использовала в угоду своим имперским амбициям.